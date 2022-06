F1 | Le Qualifiche di Baku inizieranno con 15' di ritardo

Carica lettore audio

Il tremendo incidente avvenuto nelle battute finali della Sprint Race di Formula 2, che ha visto protagonisti Ralph Boschung, Calan Williams e Cem Bolukbasi, ha avuto effetti anche sul programma di Formula 1.

I commissari di percorso, infatti, subito dopo la conclusione della gara di supporto sono stati impegnati sul tracciato per ripristinare le barriere di protezione in curva 1 pesantemente danneggiate dall’incidente innescato dallo svizzero del Campos Racing.

I lavori hanno fatto slittare di 15 minuti l’inizio della terza sessione di prove libere e, così come previsto dall’articolo 39.1 comma b del Regolamento Sportivo, anche la sessione di qualifiche prenderà il via con un quarto d’ora di ritardo rispetto al previsto.

L’articolo in questione dispone che in un weekend dove non è presente una Sprint Qualifying, subito dopo la terza sessione di libere deve esserci un margine di tempo non inferiore alle due ore e non superiore alle tre per il via delle qualifiche.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, prova la procedura di partenza al termine delle FP2 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La conferma è arrivata anche tramite un comunicato diramato dalla FIA dove si legge: "A seguito del ritardo nell'inizio delle FP3 - dovuto alla riparazione delle barriere dopo la gara sprint di F2 - l'inizio delle qualifiche avverrà con 15 minuti di ritardo rispetto al programma, in conformità con l'articolo 39 del regolamento sportivo".

Per questa ragione il previsto orario di partenza della sessione di qualifiche che deciderà la griglia di partenza del GP di Baku non sarà più le 16:00 ore italiane, ma le 16:15.

Questo ritardo consentirà a tutti gli appassionati di poter guardare la partenza della 24 Ore di Le Mans che scatterà proprio alle 16 e che Motorsport.com seguirà con aggiornamenti costanti.