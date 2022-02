F1 | Le prove libere resteranno solo con turni di un'ora

Carica lettore audio

Come preannunciato lo scorso anno da non pochi addetti ai lavori, una misura introdotta come ‘straordinaria’ è diventata di fatto ordinaria. Si parla della durata delle sessioni di prove libere del venerdì dei weekend Formula 1, che nel 2021 vennero ridotte da 90 a 60 minuti per motivi che sembravano legati alle particolari condizioni dello scorso mondiale.

Dodici mesi fa fu deciso di limitare il tempo a disposizione per girare in pista con l’obiettivo di aiutare il contenimento dei costi, un provvedimento con poche controindicazioni poiché il settanta per cento delle componenti delle monoposto erano le stesse del 2020, quindi con ridotte necessità di sviluppo e una parte di know-how già acquisito.

Sembrava uno scenario una-tantum ed, invece, è stato confermato anche per il 2022 e sarà molto probabilmente il nuovo standard futuro.

La decisione (non ancora confermata ufficialmente) è stata presa per favorire il nuovo programma della giornata di venerdì, che Liberty Media vuole fortemente concentrare nella fascia oraria pomeridiana, riservando il mattino alle attività svolte lo scorso anno nella giornata di giovedì.

Il nuovo programma standard prevede la sessione FP1 dalle 13:00 alle 14:00, e la FP2 dalle 17:00 alle 18:00, e laddove ci saranno problemi di visibilità il tutto sarà anticipato di un’ora. L’attività in pista del venerdì mattina sarà riservata alle categorie di supporto, che vedranno alternarsi Formula 2, Formula 3, Formula W e Porsche Supercup.

L’obiettivo di Liberty Media è anche quello di poter puntare ad un maggior numero di spettatori televisivi nella giornata di venerdì, favoriti dalla possibilità di poter essere svincolati da impegni lavorativi in prossimità del via della sessione FP2.

Il tutto comporta però l’ennesima riduzione del ‘track-time’, ovvero il tempo a disposizione di squadre e piloti per mettere a punto le monoposto e provare nuovi componenti tecniche, nonché tempo tolto anche agli spettatori che si recano in circuito per osservare la Formula 1 da vicino.