F1 | Le novità fanno sorridere i piloti Mercedes: "Siamo molto più vicini"

Sembra respirarsi ottimismo in casa Mercedes. Dopo aver introdotto un primo pacchetto di novità a Miami, la squadra di Brackley ha proseguito lo sviluppo della W15 anche ad Imola, con un fondo rivisto, delle nuove brake duct e soprattutto una nuova ala posteriore.

Accorgimenti che sembrano aver dato dei riscontri positivi, perché Lewis Hamilton e George Russell hanno chiuso con il quarto ed il quinto tempo di giornata, staccati di circa quattro decimi dal miglior riferimento della Ferrari di Charles Leclerc. Ma sono soprattutto le sensazioni al volante che sembrano aver lasciato un buon sapore in bocca.

"È stato un buon inizio di weekend. Siamo molto più vicini rispetto al passato. O almeno sembra, vedremo come andrà domani. Ma sono davvero grato a tutti quelli che lavorano in fabbrica per aver spinto così tanto per portare questi aggiornamenti, perché stiamo vedendo miglioramenti nella macchina e nelle nostre prestazioni in pista", ha detto Hamilton.

Tra le altre cose, nel turno pomeridiano per il sette volte campione del mondo c'è stato anche un momento di tensione con Max Verstappen, con un potenziale impeding in uscita dalla Villeneuve che ha dato vita alla reazione stizzita del pilota della Red Bull.

"È solo che ero in un giro di rientro e pensavo di essere a posto. Ma all'improvviso mi è arrivato addosso e alla fine è stato un mio errore e ho cercato di scusarmi, ma credo che fosse già troppo frustrato".

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Tornando alla buona giornata della Mercedes, anche le sensazioni di Russell sono state positive, sia a livello di giro veloce che di passo gara. Anche George, infatti, sembra convinto di essere più vicino rispetto alla gara scorsa a Miami, confermando le sensazioni di Hamilton.

"La macchina oggi era davvero buona e credo che sia io che Lewis abbiamo avuto un ottimo feeling al volante, il che è stato davvero piacevole. Siamo sembrati ragionevolmente competitivi, un po' più vicini di quanto abbiamo mostrato a Miami. Ma solo con le qualifiche scopriremo la nostra reale posizione", ha detto Russell.

Il pilota britannico poi si è lasciato andare anche ad un pronostico sui valori in campo, anche se è solo venerdì: "Credo che la McLaren sia ancora la favorita al momento e probabilmente la più veloce. Sono stati così veloci dopo la Cina. Tuttavia, il team ha fatto un ottimo lavoro per portare queste nuove parti sulla vettura ed è un passo avanti", ha concluso.