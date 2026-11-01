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F1 | Lawson squalificato in Messico: ecco perché la FIA ha escluso la Racing Bulls dalle qualifiche
Il pilota neozelandese è stato escluso dai risultati delle qualifiche del Gran Premio del Messico per un'irregolarità nella riduzione della potenza elettrica dell'MGU-K al termine del suo giro veloce in Q2. La FIA ha riconosciuto l'assenza di un vantaggio prestazionale, ma la violazione, del regolamento tecnico ha reso inevitabile la squalifica.
Roberto Chinchero
Pubblicato: 1 nov 2026, 10:00
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Liam Lawson, Racing Bulls
Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Liam Lawson è stato squalificato dalle qualifiche del Gran Premio del Messico. Il pilota della Racing Bulls aveva concluso la sessione in nona posizione, contribuendo a portare entrambe le monoposto della squadra di Faenza in Q3. Lawson avrebbe dovuto scontare una posizione di penalità (dovuta al contatto con Verstappen nella seconda sessione di prove libere, ma avrebbe comunque preso il via della gara dalla quinta fila. Al termine della Q3 è arrivata la comunicazione del delegato tecnico FIA Jo Bauer, che ha segnalato un'irregolarità relativa alla gestione della potenza elettrica dell'MGU-K.
La violazione è stata riscontrata immediatamente dopo il passaggio sul traguardo del giro più veloce completato da Lawson in Q2, alle 15:47:36. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche, la potenza elettrica erogata dall'MGU-K è diminuita con una rapidità superiore ai limiti consentiti dal regolamento.
La causa dell'irregolarità è stata individuata nell'esaurimento dell'energia disponibile nella batteria al termine del giro veloce. Dopo aver attraversato il traguardo, Lawson non ha immediatamente sollevato il piede dall'acceleratore, una circostanza che ha portato a un'interruzione troppo brusca dell'erogazione elettrica, passata da 350 kW a zero.
Liam Lawson, Racing Bulls
Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Il regolamento tecnico prevede invece che la riduzione della potenza dell'MGU-K avvenga progressivamente, rispettando precisi limiti. L'articolo C5.12.6 stabilisce una diminuzione massima di 50 oppure 100 kW nell'arco di un secondo, a seconda delle caratteristiche del circuito e dei parametri definiti dalla FIA. L'obiettivo è impedire riduzioni troppo rapide della potenza elettrica, imponendo alle monoposto il rispetto di una curva di diminuzione prestabilita, comunemente definita rampdown.
Nel caso di Lawson, il sistema non ha rispettato questi parametri. Il rapporto dei commissari ha chiarito che il mancato rilascio immediato dell'acceleratore dopo il traguardo non ha consentito di ottenere la riduzione della potenza elettrica richiesta dal regolamento.
Nel corso dell'audizione, i rappresentanti della Racing Bulls hanno sottolineato che l'irregolarità non aveva prodotto alcun vantaggio prestazionale. Una circostanza riconosciuta anche dai commissari, ma ritenuta irrilevante ai fini della decisione.
Liam Lawson, Racing Bulls
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La FIA ha infatti ribadito che il rispetto del regolamento tecnico è obbligatorio in ogni momento della competizione, indipendentemente dall'eventuale beneficio ottenuto. Nel documento viene inoltre evidenziato come sia stata la stessa Racing Bulls a segnalare spontaneamente la violazione, un elemento considerato attenuante ma insufficiente a evitare la sanzione.
I precedenti in materia di irregolarità tecniche non hanno lasciato margini di discrezionalità al collegio dei commissari, che ha disposto l'esclusione della monoposto numero 30 dai risultati delle qualifiche.
Per Lawson è una battuta d'arresto pesante, arrivata al termine di una sessione nella quale la Racing Bulls aveva confermato una buona competitività. Il neozelandese dovrà ora affrontare il Gran Premio del Messico partendo dal fondo dello schieramento, perdendo la possibilità di sfruttare una posizione di partenza favorevole nella lotta per la zona punti.
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