F1 | Lawson, il ritorno in Red Bull è un premio alla perseveranza: "Sarà dura, ma anche molto diverso dal 2025"

Dopo le due gare del 2025, il destino di Liam Lawson sembrava in parte segnato, con il rischio che a fine stagione potesse ritrovarsi lontano dalla Formula 1. Il neozelandese aveva infatti faticato a comprendere la RB21, una vettura che ha poi messo in difficoltà anche il suo sostituto, Yuki Tsunoda. La squadra decise quindi di rimandarlo in Racing Bulls nella speranza che potesse ritrovare sé stesso.

Dopo un periodo di adattamento e una modifica alla sospensione anteriore che gli restituì fiducia nella VCARB02, Lawson riuscì a ritrovarsi, arrivando in alcune occasioni a battere il suo compagno di squadra, Isack Hadjar, poi promosso in Red Bull. Ma il destino, a volte, è bizzarro: per un infortunio al polso, questa volta sarà Hadjar a non poter correre sulla pista dove un anno fa aveva centrato il suo primo podio in Formula 1.

E questo ha aperto le porte a un altro destino: quello di Liam Lawson, che ora avrà la sua grande occasione per tornare in Red Bull, su una vettura ben diversa dalla RB21 che lo aveva messo in crisi. Un’opportunità che il neozelandese si è meritato, un premio alla sua perserveranza, perché quest’anno ha dimostrato di saper rimettere sui giusti binari la propria carriera, trovando quella solidità e continuità che in passato gli erano mancate.

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto di: Simon Wohlfahrt / AFP via Getty Images

Certo, non aver dovuto cambiare team tra un inverno e l’altro o iniziare la propria avventura a metà stagione è stato un grande aiuto, ma il 2026 sembra aver fatto bene a Lawson. Ed è da queste basi che è nata la grande occasione di tornare in Red Bull, al momento per una sola gara.

“L’ho scoperto lunedì, quindi sono letteralmente atterrato e non ero nemmeno ancora sceso dall’aereo: ero in pausa, sono arrivato nel Regno Unito pensando ovviamente di preparare qui il lavoro per VCARB, e Alan mi ha chiamato raccontandomi cosa stava succedendo. Da lì la mia settimana è cambiata molto rapidamente”, ha raccontato Lawson.

Scoperta la situazione, la macchina si è subito messa in moto. Mercoledì il neozelandese ha passato la giornata al simulatore per imparare quanto più possibile, non tanto sulla power unit, che per fortuna è la stessa utilizzata in Racing Bulls, e questo faciliterà il passaggio, quanto sulle caratteristiche del telaio. La RB22 ha più carico aerodinamico, ma sembra essere anche una vettura più sensibile in alcune aree e con una finestra di funzionamento più ristretta rispetto alla Racing Bulls.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Ieri sono stato al simulatore, quindi ho passato l’intera giornata cercando di imparare il più possibile in vista di questo weekend, e martedì ho fatto anche la procedura di seat fit in macchina, controllando il sedile e assicurandomi che tutto fosse comodo”, ha aggiunto Lawson, che dovrà adattarsi rapidamente per altro in un weekend sprint, dove avrà una sola sessione per capire la RB22 prima delle qualifiche.

“Almeno la power unit è la stessa, quindi questo dovrebbe aiutare. Ma per quanto riguarda la vettura in sé, sono completamente diverse, e sarà sicuramente una sfida. E poi è la natura di un weekend sprint, con una sola sessione di prove libere. Sono abbastanza consapevole che ci sarà molto da lavorare, e all’inizio tutto sembrerà molto estraneo, ma sì, immagino che sarà piuttosto impegnativo”.

Rispetto allo scorso anno, Lawson vivrà una situazione diversa. Certo, dovrà comunque dimostrare di valere la scelta di Red Bull di promuoverlo momentaneamente, ma non avrà la stessa pressione vissuta a inizio 2025, quando fu gettato in mezzo ai leoni con la speranza di sopravvivere dopo solo mezzo anno in Formula 1.

Lawson sostituirà Hadjar, rimasto infortunato a un polso Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Uno scenario diverso, anche perché dovrà adattarsi rapidamente a una squadra “nuova”, perché non tutti gli ingegneri con cui ha lavorato lo scorso anno ora fanno parte del gruppo di Hadjar, senza contare che Lawson aveva disputato solo i test invernali e due gare in Red Bull, troppo poche per pensare di aver trovato subito la quadra.

“A dire il vero, è tutto davvero diverso. Per me, so che arrivo solo per questo weekend, in una situazione particolare in cui devo cercare di massimizzare un solo fine settimana: è molto diverso dall’avere la tua macchina, il tuo team”.

“Allo stesso tempo, però, ho fatto molte gare da allora in Formula 1, quindi ho imparato tantissimo, e cercherò di portare il più possibile di tutto questo in questo weekend. Ma sarà sicuramente interessante. Ovviamente è una pista impegnativa, e anche il meteo sarà molto particolare, quindi vediamo come andrà”.