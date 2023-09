F1 | Lawson a punti: il primo passo verso la conferma nel 2024?

Finalmente AlphaTauri può dire di avere più punti che piloti impiegati nel corso di questa stagione. Liam Lawson ha cancellato questa frase ingenerosa sorta dopo l'infortunio di Daniel Ricciardo andando a punti al Gran Premio di Singapore.

A Marina Bay, con Yuki Tsunoda ancora costretto al ritiro nei primi metri del gran premio, è toccato all'esordiente e sostituto di Ricciardo tenere alta la bandiera del team che ha sede a Faenza, muovendo in maniera vitale la sua classifica.

Per la verità le cose non erano andate nella maniera migliore una volta spenti i semafori. Per il secondo appuntamento consecutivo, Lawson è stato autore di una partenza rivedibile, in cui ha perso almeno un paio di posizioni. A quel punto è stato costretto a estrarre il massimo dalla AT04, cresciuta nelle ultime uscite, arrivando nono sotto la bandiera a scacchi.

"Sbaglio le partenze ed è una cosa che devo risolvere. Perché sono già due fine settimana di fila che le sbaglio e praticamente perdo ogni volta almeno un paio di posizioni. Quello mi sta rendendo la vita più difficile. E' quello il mio problema principale in gara".

"Per il resto credo di avere estratto il massimo dalla macchina. Non avevamo un gran passo gara. Se devo essere onesto è quello che ci manca maggiormente in gara. Sapevamo sin da venerdì che sarebbe stato difficile, perché ci eravamo già accorti di avere quel problema. Ma abbiamo provato a sistemare le cose al massimo delle nostre possibilità, per cui penso proprio che il team sia riuscito a massimizzare il proprio potenziale".

I primi punti di Lawson sono arrivati alla terza gara della sua carriera in Formula 1, al secondo fine settimana completo dopo quello di Monza. Marina Bay è una pista più complessa rispetto a quella brianzola e il risultato ottenuto è un mattone molto importante nelle fondamenta che potrebbero sorreggerlo nel corso dei prossimi mesi e portarlo a essere titolare in AlphaTauri a partire dalla prossima stagione.

"Amo essere in Formula 1. Sto solo cercando di cogliere il maggior numero d'opportunità che mi si presentano in questa finestra [in cui Ricciardo è infortunato]. Cercherò di massimizzare tutto quello che posso".

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

"Onestamente non so ancora se avrò delle chance di correre da titolare con AlphaTauri nella prossima stagione. Al momento non è ciò su cui sono concentrato. Sono concentrato sul portare a casa il massimo a ogni sessione. Quando terminerò questa mia parentesi e Daniel tornerà, allora spero di guardarmi alle spalle e sentire di aver dato tutto quello che potevo. Ma il punto è che sta a loro [Red Bull] decidere, non a me".

Lawson correrà da titolare al volante di una delle due AT04 anche al Gran Premio del Giappone, ancora una volta affiancando Yuki Tsunoda. Ad annunciarlo è stato Peter Bayer, amministratore delegato di AlphaTauri, ai microfoni di Servus TV. Evidentemente Daniel Ricciardo non ha ancora recuperato dall'infortunio alla mano rimediato al Gran Premio d'Olanda a fine agosto.

"Mi piacerebbe tanto correre a Suzuka!", ha detto Lawson a fine gara, prima di sapere delle parole di Bayer. "Ovviamente ho più esperienza su quella pista di quanta ne avessi qui a Singapore, la conosco meglio. Per cui sarebbe fantastico guidare là".

Red Bull, che da tempo non ha armi - leggasi 'giovani piloti' - alla propria faretra da lanciare in AlphaTauri per poi provare a portarli nel team maggiore, sta osservando attentamente e da vicino questa breve avventura di Lawson con il team di Faenza.

Non è un caso che Christian Horner, team principal della squadra che ha sede a Milton Keynes, abbia voluto spendere parole per il pilota che fa parte dell'academy Red Bull e che potrebbe avere un futuro, magari già nel 2024, proprio con la squadra che sarà diretta da Laurent Mekies dalla prossima stagione.

"Credo che Liam abbia fatto un ottimo lavoro. Voglio dire, ovviamente è un pilota di Red Bull Racing in prestito ad AlphaTauri, come tutti i piloti, e credo che abbia fatto un lavoro impressionante, considerando le circostanze in cui è stato lanciato in macchina e su una pista molto impegnativa. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro".