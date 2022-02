F1 | L'Aston Martin AMR22 prima in pista a Silverstone con Stroll

Carica lettore audio

L’Aston Martin ha un privilegio: è la prima monoposto 2022 a essere scesa in pista. La AMR22 sta girando a Silverstone per il primo dei due filming day.

Dopo aver presentato ieri a Gaydon, headquarter del marchio britannico, l’ultima creatura curata da Andy Green, la squadra che ha sede poco lontano dal tracciato inglese ha iniziato uno shakedown della “verdona” per scoprire che tutto funzione a dovere nei 100 km che sono concessi dalla FIA in questi appuntamenti che dovrebbero essere promozionali e che, invece, diventano della valide occasioni per scoprire eventuali problemi di montaggio della monoposto a effetto suolo.

Il pilota incaricato a guidare nel primo giro è stato Lance Stroll, ma anche Sebastian Vettel dovrebbe avere l’opportunità di effettuare un run con la AMR22.

La prima immagine postata su Twitter dal team Aston Martin mostra una macchina che è quella vista ieri in occasione della presentazione. Il conduttore canadese è uscito dai box con un treno di gomme Pirelli Cinturato full wet, visto che fa particolarmente freddo e l’asfalto era molto umido.

L’Aston Martin è una F1 che può essere annoverata fra le monoposto a “doppio fondo”, vale a dire che sopra ai canali Venturi, imposti dalle norme per generare la downforce, c’è un secondo passaggio d’aria sotto alla pancia molto alta e lunga che contiene radiatori che sono stati posti in posizione più orizzontale, proprio per liberare lo spazio a questo concetto aerodinamico.

I tecnici, quindi, hanno puntato sui vantaggi aerodinamici a dispetto di quelli meccanici, spostando masse ingombranti come i radiatori di raffreddamento della power unit più Mercedes più in alto a dispetto di un buon baricentro. Scopriremo come va la AMR22 dalle prime dichiarazioni di chi l’avrà guidata…