F1 | Lascia il CEO FIA: Natalie Robyn esce dal ruolo a fine mese

Natalie Robyn, primo amministratore delegato nella storia della FIA, ha deciso di lasciare l’organo di governo alla fine di questo mese per intraprendere un’attività diversa. La Robyn era operativa dal novembre 2022, chiamata dal presidente, Mohammed Ben Sulayem per cambiare la struttura gestionale della Federazione Internazionale…

Natalie non ha mai cercato le luci dei riflettori, preferendo lavorare sodo sotto traccia: la Robyn era stata scelta dopo aver vissuto un’esperienza di oltre 15 anni nel settore automobilistico. Prima di approdare in Federazione era stata CEO di Volvo in Svizzera dal 2017, avendo vissuto esperienze dirigenziali in Nissan e DaimlerChrysler.

L’incarico che era stato affidato alla Robyn era di condurre una ristrutturazione della FIA per modernizzarne la governance e dare una stabilità finanziaria a una struttura che aveva accumulato delle passività. La Robyn ha espresso il desiderio di tornare nell'industria automobilistica raggiungendo un accordo con Ben Sulayem per uscire dalla Federazione Internazionale entro la fine di maggio.

“Essere CEO della FIA è stato un enorme privilegio e sono grata di aver diretto un programma di ristrutturazione e riforma della Federazione Internazionale – ha spiegato la Robyn -. Ora è il momento di guardare altrove nella consapevolezza che la struttura ha basi più solide per affrontare in una posizione migliore le sfide che la attendono”.

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ci ha tenuto a sottolineare che “…Natalie ha avuto un ruolo strategico essendo stata il primo CEO nella storia della FIA. Ha contribuito ad un’ampia riorganizzazione della nostra struttura sia operativa che gestionale, trovando una buona sostenibilità finanziaria. A nome della FIA, le auguro ogni bene per i suoi impegni futuri".

L’uscita della Robyn è frutto di un’azione concordata, ma la FIA perde un’altra figura importante. L'anno scorso avevano lasciato il direttore sportivo, Steve Nielsen, e il direttore tecnico delle monoposto, Tim Goss. I due si sono dimessi prima che anche Deborah Mayer lasciasse la carica di responsabile della Commissione ​​Women.

Jan Monchaux, ex direttore tecnico Alfa Romeo, ha preso il post di Tim Goss, e riporta direttamente a Nikolas Tombazis, responsabile tecnico delle monoposto. Steve Nielsen, invece, ha trovato il suo successore in Tim Malyon, promosso dal ruolo di responsabile della sicurezza.