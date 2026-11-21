Prove Libere

Formula 1 Las Vegas

F1 | Las Vegas, Libere 3: Russell fa il vuoto nella doppietta Mercedes, poi spuntano Norris e Leclerc

George ha rifilato a tutti quasi un secondo nella terza sessione di prove libere del GP di Las Vegas. Il britannico è rimasto coinvolto in un incontro - scontro con Verstappen a fine turno perché provocato da un Max esageratamente falloso. I due a rischio di penalità. Antonelli è secondo e precede Norris, Leclerc e la sorpresa Colapinto.

Modificato: 21 nov 2026, 02:36

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George Russell, Mercedes

Foto di: Jim Watson / AFP via Getty Images

George Russell si scatena e monopolizza la terza sessione di prove libere del GP di Las Vegas. Messa da parte la pioggia che ha condizionato i due turni del giovedì, resta poco tempo per preparare la qualifica e fare un long run: l'unico che sembra avere le idee molto chiare è il britannico che rifila a tutta la concorrenza quasi un secondo di distacco che è un margine enorme per la Formula 1 moderna.

George arriva a 1'34"041, replicando la prestazione conseguita l'anno scorso in FP3. Nel lunghissimo rettilineo della Strip la difficoltà è mantenere le gomme e i freni nella giusta finestra di temperatura: abbiamo assistito ad una serie di lunghi in staccata che hanno messo in rilievo questa difficoltà. Russell ricorre a due giri di lancio prima di cercare il tempo.

L'inglese sembra esente da questi problemi con una W17 che non dispone dell'aggiornamento del turbo concesso grazie all'ADUO a tutti gli altri sette piloti motorizzati Mercedes. L'inglese è stato perfetto fino all'incontro-scontro con Max Verstappen. I due piloti sono stati convocati dai commissari sportivi per un contatto alla fine del turno che farà discutere .

Il quattro volte campione del mondo è stato particolarmente falloso con la Red Bull: l'olandese, infatti, è finito sotto inchiesta per due episodi in cui ha manifestato una guida pericolosa facendo delle onde per scaldare gli pneumatici, mentre chi seguiva era lanciato. Il primo fattaccio è avvenuto con Franco Colapinto e il secondo, decisamente più discusso, con George Russell.

Verstappen ha infilato la freccia nero e argento e subito dopo ha ondeggiato davanti a George e, in staccata, il britannico ha infilato la RB22. Risultato: le due monoposto si sono toccate (la pancia sinistra della Red Bull si è bucata) e Russell, stretto sul cordolo interno ha accompagnato verso la barriera esterna Max che ha evitato per poco il contatto con le protezioni. L'arancione, arrabbiatissimo, ha nuovamente affiancato l'avversario mostrandogli il dito medio per protesta.

I due rischiano una penalizzazione in griglia perché hanno usato le maniere forti. I commissari dovranno derimere se Max non ha lasciato spazio in staccata a George o se l'inglese, subita la provocazione, ha reagito portando fuori traiettoria Verstappen. Sul capo dell'olandese pende anche il primo episodio con l'Alpine, per cui pagherà sicuramente con una penalità. Da capire, invece, la responsabilità di Russell: rischia di sporcare un weekend che dovrebbe rilanciarlo nella lotta per il secondo posto nel mondiale piloti.

Russell ha lasciato a 911 millesimi Kimi Antonelli che è, comunque, secondo: il campione del mondo non ha trovato il passo in frenata. I due piloti di Toto Wolff avevano un assetto simile se non per le diverse altezze da terra che possono aver creato la grande differenza.

A ridosso del bolognese c'è Lando Norris con la McLaren subito a suo agio nell'accendere le gomme, seguito a poco più di un decimo da Charles Leclerc con la Ferrari. La rossa è parsa competitiva con la mescola media, mentre ha faticato a mettere gli pneumatici nella giusta finestra di funzionamento con le soft. Molto in difficoltà Lewis Hamilton solo ottavo: il sette volte campione del mondo è spesso finito lungo nelle vie di fuga non trovando il giusto punto di staccata e paga oltre due decimi dal monegasco.

Dietro alla migliore Ferrari si è infilato Franco Colapinto brillante con l'Alpine, mentre Pierre Gasly è più staccato visto che ha chiuso nono. Verstappen è dietro all'argentino: Max si è lamentato dello sterzo troppo sensibile in frenata e lo abbiamo visto in seria difficoltà nell'inserire la sua Red Bull in curva, collezionando troppe uscite di pista che, probabilmente, hanno acuito l'esagerato nervosismo.

Liam Lawson ha dato conferma ai dirigenti Red Bull della corretta scelta di confermarlo nel 2027: il neozelandese mette la Racing Bulls in settima posizione, mentre il rookie Arvid Lindblad chiude la top 10.

Non ha brillato Isack Hadjar 11esimo: anche il francese si è lamentato di un comportamento scorretto di Alexander Albon solo 15esimo con la Williams. L'anglo thailandese è un altro pilota che dovrà dare delle spiegazioni ai commissari sportivi.

In difficoltà, una volta di più, Oscar Piastri: se Norris vola, l'australiano fa molta fatica per essere solo 12esimo. Il suo rendimento non è da top team. E dire che dispone di un motore fresco. Carlos Sainz con la Williams è 13esimo davanti all'Audi dell'esperto Nico Hulkenberg. Il tedesco ha rifilato mezzo secondo a Gabriel Bortoleto poco a suo agio con l'altra R26: il brasiliano è 16esimo davanti a Ollie Bearman. Il britannico della Haas ha avuto un brivido in staccata quando ha perso la VF-26 e ha fatto un traversone mentre arrivava un'altra monoposto.

Oliver è seguito dal compagno di squadra Camara: il giovane brasiliano è arrivato a un decimo dal compagno di squadra, pur pagando qualche ingenuità. Sergio Perez con la Cadillac precede le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, mentre l'ultimo posizione è riservata a Valtteri Bottas, inspiegabilmente rinnovato per il prossimo anno dalla Casa americana.

FP3

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 30

1'34.041

S 237.381 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 29

+0.911

1'34.952

0.911 S 235.104 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 28

+0.974

1'35.015

0.063 S 234.948 4

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 31

+1.150

1'35.191

0.176 S 234.513 5

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 29

+1.157

1'35.198

0.007 S 234.496 6

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 24

+1.309

1'35.350

0.152 S 234.122 7

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 31

+1.361

1'35.402

0.052 S 233.995 8

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 30

+1.393

1'35.434

0.032 S 233.916 9

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 30

+1.402

1'35.443

0.009 S 233.894 10

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 32

+1.409

1'35.450

0.007 S 233.877 11

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 29

+1.452

1'35.493

0.043 S 233.772 12

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 29

+1.763

1'35.804

0.311 S 233.013 13

C. Sainz Jr. Williams

55 Williams Mercedes 29

+1.945

1'35.986

0.182 S 232.571 14

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 22

+2.350

1'36.391

0.405 S 231.594 15

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 29

+2.405

1'36.446

0.055 S 231.462 16

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 29

+2.706

1'36.747

0.301 S 230.742 17

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari 30

+2.897

1'36.938

0.191 S 230.287 18

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 30

+2.971

1'37.012

0.074 S 230.111 19

S. Perez Cadillac-Ferrari

11 Cadillac Ferrari 28

+3.091

1'37.132

0.120 S 229.827 20

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda 29

+3.208

1'37.249

0.117 S 229.550 21

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 28

+3.640

1'37.681

0.432 S 228.535 22

V. Bottas Cadillac-Ferrari

77 Cadillac Ferrari 27

+3.655

1'37.696

0.015 S 228.500 Guarda i risultati completi

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