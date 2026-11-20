Prove Libere

Formula 1 Las Vegas

F1 | Las Vegas, Libere 2: Russell sul filo di lana davanti a Gasly in una sessione bagnata

Su una pista di Las Vegas ancora molto bagnata, George Russell ha firmato il miglior tempo a bandiera a scacchi esposta, battendo per 71 millesimi l'Alpine di Gasly e la Ferrari di Leclerc.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 20 nov 2026, 05:16

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George Russell, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto

Anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas l'asfalto bagnato è stato il grande protagonista, costringendo i piloti a lavorare tutta la sessione con gomme Full Wet e, nella seconda parte, con le Intermedie.

La pista si è asciugata in modo piuttosto lento, ma costante. Dunque ogni giro fatto dai piloti ha consentito ai tempi di essere abbassati minuto dopo minuto. Non sorprende avere visto George Russell firmare il crono di riferimento della sessione in 1'47"272 a bandiera a scacchi ormai esposta da qualche secondo.

Un tempo arrivato sul filo di lana, che ha però dato un piccolo incoraggiamento al britannico che è in cerca della seconda posizione nel Mondiale Piloti dopo averla persa nelle scorse settimane in favore di Max Verstappen.

Russell, che corre con una power unit dotata modifiche ADUO1, ha preceduto di 71 millesimi un altro pilota che ha ricalcato quanto fatto da lui stesso, ossia Pierre Gasly. Il francese ha portato l'Alpine al secondo posto e lo ha fatto pochi istanti dopo avere visto Russell ottenere il miglior tempo.

La classifica dà bene l'idea di quanto sia provvisoria: con un asfalto asciutto i valori saranno certamente differenti rispetto a quelli visti oggi, rendendo così quasi ininfluenti i primi due turni di libere nel Nevada.

Terza posizione per Charles Leclerc, che al volante della prima Ferrari si è fermato a 333 millesimi dalla Mercedes numero 63 e precedendo la prima Red Bull, quella di Isack Hadjar di 8 decimi. Max Verstappen ha fatto solo 6 giri nella parte finale del turno, chiudendo 13esimo e trovando un problema che ha definito essere lo stesso avuto in Brasile.

Dietro Hadjar troviamo le due McLaren, con Oscar Piastri quinto e Lando Norris settimo, inframezzate dalla Ferrari di Lewis Hamilton. Le monoposto papaya hanno dominato quasi tutto il turno, soprattutto con la pista più bagnata. Le MCL40 hanno mostrato di essere capaci di mettere in temperatura le gomme molto più rapidamente rispetto alle avversarie.

Il campione del mondo in carica Andrea Kimi Antonelli è ottavo, ma è parso non prendersi rischi in condizioni che non dovremmo trovare più nel corso del fine settimana di Las Vegas. Domani e domenica, infatti, è attesa pista asciutta. Alpine si conferma buona con il nono tempo di Franco Colapinto, capace di precedere le due Aston Martin con Fernando Alonso che ha chiuso la Top 10 e Lance Stroll appena fuori e redivivo in condizioni di pista umida.

Dopo tanti minuti in Top 10, Alexander Albon si è trovato alla fine 12esimo, mentre Carlos Sainz si è dovuto accontentare del 18esimo tempo. Detto di Verstappen - 13esimo - ecco la sorpresa di giornata: Sergio Perez è stato bravo a portare la Cadillac in 14esima posizione, mentre Valtteri Bottas, fresco di rinnovo, non è andato oltre il 21esimo tempo.

Oliver Bearman si è reso protagonista di un impeding nei confronti di Isack Hadjar sul finale di turno ed è 15esimo davanti alle Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad. Non hanno brillato le Audi, con Nico Hulkenberg 19esimo davanti a Gabriel Bortoleto. Ultima posizione per l'esordiente Rafael Camara. Il brasiliano deve ancora prendere le misure alla Formula 1 dopo essersi ritrovato titolare dal Gran Premio di San Paolo del Brasile.

FP2

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 23

1'47.272

I 208.102 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.071

1'47.343

0.071 I 207.965 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 28

+0.333

1'47.605

0.262 I 207.458 4

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 20

+1.135

1'48.407

0.802 I 205.923 5

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.181

1'48.453

0.046 I 205.836 6

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 26

+1.211

1'48.483

0.030 I 205.779 7

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 22

+1.565

1'48.837

0.354 I 205.110 8

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 23

+1.771

1'49.043

0.206 I 204.722 9

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+1.957

1'49.229

0.186 I 204.374 10

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda 21

+1.959

1'49.231

0.002 I 204.370 11

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 23

+2.510

1'49.782

0.551 I 203.344 12

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 23

+2.557

1'49.829

0.047 I 203.257 13

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 9

+2.869

1'50.141

0.312 I 202.682 14

S. Perez Cadillac-Ferrari

11 Cadillac Ferrari 17

+3.159

1'50.431

0.290 I 202.149 15

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari 22

+3.427

1'50.699

0.268 I 201.660 16

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 12

+3.737

1'51.009

0.310 I 201.097 17

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 13

+3.876

1'51.148

0.139 I 200.845 18

C. Sainz Jr. Williams

55 Williams Mercedes 11

+4.299

1'51.571

0.423 I 200.084 19

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+4.535

1'51.807

0.236 I 199.661 20

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 15

+5.053

1'52.325

0.518 I 198.741 21

V. Bottas Cadillac-Ferrari

77 Cadillac Ferrari 14

+5.522

1'52.794

0.469 I 197.914 22

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 20

+6.317

1'53.589

0.795 I 196.529 Guarda i risultati completi

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