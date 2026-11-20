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F1 | Las Vegas, Hamilton: “Ferrari veloce al venerdì? Non è quello che sento in macchina”

Il sesto tempo nella FP2 non offre indicazioni attendibili sul potenziale Ferrari, ma Hamilton solleva due questioni interessanti. Lewis contesta l'idea che la SF-26 riesca a trovare rapidamente il giusto bilanciamento nelle prove libere e segnala una carenza di velocità sui rettilinei. Due aspetti da verificare nella decisiva FP3 sull'asciutto.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 20 nov 2026, 08:39

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il venerdì è spesso stato uno dei momenti migliori della Ferrari in questa stagione, almeno osservando le classifiche delle prove libere. Una tendenza che, tuttavia, non trova conferma nelle sensazioni di Lewis Hamilton. Al termine della prima giornata di attività sul circuito di Las Vegas (questa volta disputata di giovedì) il sette volte campione del mondo ha offerto una lettura piuttosto diversa del comportamento della SF-26, mettendo in discussione l'idea che la monoposto di Maranello riesca a trovare rapidamente il giusto assetto.

Quando gli è stato chiesto se la capacità della Ferrari di essere competitiva fin dalle prime sessioni potesse rappresentare un vantaggio in un weekend nel quale le squadre avranno soltanto un'ora di prove sull'asciutto prima delle qualifiche, Hamilton ha risposto in modo sorprendente.

“Non me ne sono accorto”, ha replicato Lewis. E alla successiva richiesta di chiarimento ha aggiunto: “No, di solito dobbiamo lavorare parecchio per migliorare il bilanciamento entro la seconda sessione. Non è qualcosa che corrisponde realmente alle sensazioni che ho in macchina”.

Una precisazione interessante, perché evidenzia la differenza tra quanto emerge dal cronometro e ciò che il pilota percepisce al volante. Una buona posizione nella classifica delle prove libere non significa necessariamente che la monoposto abbia raggiunto un equilibrio soddisfacente. Nel caso di Hamilton, la ricerca del bilanciamento sembra continuare a rappresentare una parte importante del lavoro del venerdì, anche quando i risultati lasciano immaginare una situazione più favorevole.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Las Vegas, una giornata senza riferimenti sull'asciutto

Le condizioni incontrate a Las Vegas hanno reso ancora più complicata questa attività. La pioggia ha di fatto cancellato la FP1, nella quale nessun pilota ha completato un giro cronometrato, mentre nella seconda sessione è stato possibile utilizzare soltanto pneumatici da bagnato e intermedi.

Hamilton ha concluso la FP2 in sesta posizione, con un miglior tempo di 1'48"483, mentre Charles Leclerc ha ottenuto il terzo riferimento in 1'47"605. Un risultato apparentemente incoraggiante per la Ferrari, anche se la continua evoluzione della pista ha reso poco significativo il confronto tra i tempi.

Per Hamilton la seconda sessione è stata comunque utile, soprattutto considerando che nella FP1 aveva ceduto la monoposto a Dino Beganovic, impegnato nella sua quarta e ultima partecipazione stagionale alle prove libere. “Ci sono alcuni aspetti positivi che possiamo trarre dalla giornata – ha spiegato Lewis – aver perso la prima sessione non ci ha penalizzato troppo, considerate le condizioni che non hanno permesso a nessuno di girare. In compenso è stato utile riuscire a completare diverse tornate nella FP2”.

Lewis ha completato 26 giri, raccogliendo informazioni sul comportamento della SF-26 durante il progressivo miglioramento delle condizioni della pista e nel passaggio dalle gomme full-wet alle intermedie. Dati che, tuttavia, difficilmente potranno essere utilizzati direttamente per preparare le qualifiche, previste sull'asciutto.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Hamilton: “Perdevamo parecchio sul rettilineo”

C'è però un'altra indicazione emersa dalle parole di Hamilton che potrebbe assumere un peso importante nel prosieguo del weekend. Interrogato sulle caratteristiche del circuito di Las Vegas, e in particolare sui lunghi rettilinei che potrebbero non rappresentare il terreno ideale per la Ferrari, Lewis ha ammesso di aver notato una differenza di velocità rispetto agli avversari: “Sì, credo che oggi perdessimo parecchio sul rettilineo. Vedremo domani”.

Una risposta breve, ma significativa considerando le caratteristiche dello Strip Circuit, dove la velocità massima rappresenta uno dei fattori più importanti per la prestazione sul giro. Anche in questo caso, però, sarà necessario attendere le prove sull'asciutto per capire se il problema riscontrato da Hamilton sia effettivamente legato alla competitività della SF-26. Le condizioni del giovedì, con pista bagnata e temperature particolarmente basse, non consentono di trarre conclusioni definitive né sull'efficienza aerodinamica né sulle prestazioni della power unit.

La Ferrari dovrà quindi concentrare nella FP3 buona parte del lavoro normalmente distribuito nelle prime tre sessioni di prove libere. Oltre alla ricerca del bilanciamento, sarà necessario verificare il comportamento delle gomme slick, completare le simulazioni di qualifica e raccogliere almeno qualche indicazione sul passo gara.

“Domani dovrebbe essere asciutto - ha concluso Hamilton - ci attende una sfida diversa e dovremo essere bravi ad adattarci rapidamente durante l'ultima sessione di prove libere, per riuscire a mettere la vettura nelle migliori condizioni possibili”.

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