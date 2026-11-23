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Formula 1 Las Vegas

F1 | Las Vegas divide: 352 sorpassi tra spettacolo e artificio

Il Gran Premio di Las Vegas ha offerto numeri impressionanti: 352 sorpassi e 35 cambi al comando. Uno spettacolo esaltante per il pubblico, ma che ha diviso i protagonisti. Tra scie, gestione dell'energia e duelli a 350 km/h, la gara americana ha riaperto il dibattito sull'identità della nuova Formula 1.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 23 nov 2026, 09:29

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Trecentocinquantadue sorpassi e trentacinque cambi al comando. Numeri che raccontano una gara fuori dall'ordinario, destinata a rimanere un riferimento nella storia della Formula 1. Il Gran Premio di Las Vegas ha offerto novanta minuti di spettacolo quasi ininterrotto, con continui cambi di posizione, spesso a velocità superiori ai 350 km/h. Una corsa che ha esaltato il pubblico, ma diviso le opinioni. Per alcuni una delle gare più belle di sempre, per altri la dimostrazione di quanto la Formula 1 rischi di allontanarsi dalla competizione tradizionale, trasformando i sorpassi in una conseguenza quasi automatica della gestione dell'energia.

La verità, probabilmente, sta nel mezzo. A Las Vegas si sono visti sorpassi favoriti da enormi differenze di velocità, ma anche duelli autentici e staccate al limite. Max Verstappen, con i suoi attacchi all'esterno di curva 3, ha ricordato che il talento individuale continua a fare la differenza. E non è stato il solo.

Resta però un interrogativo che accompagna la Formula 1 dall'inizio della stagione: quanti sorpassi sono stati il risultato di una reale superiorità del pilota e quanti, invece, sono stati determinati dalle caratteristiche del regolamento tecnico?

Scia ed energia: due effetti differenti dietro i 352 sorpassi

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Foto di: Manuel Eletto

La risposta passa soprattutto attraverso due fattori. Il primo è la scia, che sul lunghissimo rettilineo di Las Vegas ha garantito un vantaggio nell'ordine dei 20 km/h, contribuendo a mantenere il gruppo compatto. Dopo 18 giri, prima dell'ingresso in pista della Safety Car, i primi dieci classificati erano racchiusi in appena cinque secondi. Una situazione legata soprattutto al potente effetto scia sul rettilineo dello Strip Circuit, più che alla gestione dell'energia. I sorpassi in staccata alla curva 14 sono stati autentici, favoriti da un fenomeno che accompagna il motorsport da quando esiste l'aerodinamica.

Altra storia sono i sorpassi tra la curva 16 e il traguardo. Qui a determinare i cambi di posizione è stata soprattutto l'erogazione dell'energia elettrica, che ha prodotto il cosiddetto effetto yo-yo. In molti casi si è trattato di controsorpassi messi a segno di chi aveva perso la posizione in curva 14, con almeno una decina di manovre di questo tipo messe a segno da Verstappen. La combinazione dei due fattori ha contribuito a rendere la gara unica.

Toto Wolff ha accolto con entusiasmo quanto visto sul circuito americano. “Questo regolamento offre un grande spettacolo: abbiamo assistito a una gara eccezionale, pensata in particolare per il pubblico americano. Un mix tra la 500 Miglia di Indianapolis, la NASCAR e la Formula 1. Mi sono divertito”. Il team principal Mercedes ha invitato a considerare anche la risposta del pubblico. “Immagino che molti diranno: questa non è vera competizione. Personalmente, credo che dobbiamo mantenere una mentalità aperta. Mi hanno raccontato che, per tutti i 90 minuti, la gente sulle tribune urlava a ogni sorpasso”.

Il paradosso di una gara spettacolare vissuta senza tensione

Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

La combinazione di scia ed energia ha trasformato la gara in una partita a scacchi disputata a oltre 300 km/h. E il parere del vincitore è stato significativo. “Non dovrei dirlo, ma ricordo di aver vinto una gara del genere giocando a Mario Kart - ha scherzato Verstappen - a volte resti indietro, sfrutti la scia e riesci a recuperare. Quando ti ritrovi nelle retrovie, vai più veloce”.

Dietro la battuta c'è un'analisi precisa. “Era impossibile scappare: avresti dovuto essere un secondo e mezzo più veloce degli altri per riuscire a staccarti”. La strategia dell'olandese è stata chiara: evitare a ogni costo di finire nel gruppo. “A ogni loro mossa mi assicuravo di avere abbastanza energia per contrattaccare, all'interno o all'esterno. Non volevo perdere la testa della corsa, quindi ero sempre determinato a staccare al limite, o a fare qualsiasi cosa servisse, pur di restare davanti”.

Anche in uno scenario fortemente condizionato dall'energia le capacità del pilota hanno conservato un ruolo importante. Verstappen ha interpretato continuamente le mosse degli avversari, scegliendo quando difendersi e quando utilizzare la potenza disponibile.

Eppure, il suo giudizio complessivo è stato sorprendentemente distaccato. “Non ero affatto nervoso, nemmeno il mio battito cardiaco è salito. È stato quasi come fare una passeggiata, gestendo l'energia della batteria nei momenti giusti, sia in attacco che in difesa”. Max, spesso, fa storia a sé, ma dalla sua valutazione emerge una contraddizione interessante: una gara estremamente emozionante per chi la osservava è stata vissuta dal vincitore soprattutto come un esercizio di gestione.

Norris e Gasly: lo spettacolo non deve penalizzare la guida

Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Manuel Eletto

Lando Norris ha riassunto bene il dilemma. “Guardando dall'esterno, sono certo che sia stata probabilmente la miglior gara di Formula 1 di sempre. Non potevi prevedere cosa sarebbe accaduto, ci sono stati sorpassi arrivati dal nulla". Poi, però, ha aggiunto: “Alcuni di quelli che abbiamo visto non sono stati veri sorpassi: premi un tasto, attivi il boost e superi qualcuno”.

Norris è convinto che senza la necessità di amministrare continuamente l'energia la gara sarebbe stata ancora più divertente per i piloti. “Avremmo potuto spingere al massimo, a tutto gas, senza dover pensare al recupero di energia, allo stato della batteria o a quando erogare la potenza”.

La Formula 1 ha sempre premiato la capacità di gestire le risorse, dalle gomme al carburante. Ma quando la gestione diventa predominante nella possibilità di attaccare o difendersi, il confine tra competizione e artificio rischia di diventare meno riconoscibile.

Pierre Gasly ha utilizzato un paragone efficace. “A un certo punto mi è sembrato di essere al Tour de France. L’imperativo era restare nel gruppo e risparmiare le gambe. È esattamente quello che abbiamo fatto, conservando energia per lo sprint finale”. Gasly ha ammesso di essersi divertito, ma non vorrebbe assistere a ventiquattro gare di questo tipo. “Non credo che venga premiato abbastanza ciò che fai nelle curve, perché alla fine è soprattutto un gioco di scie”.

È il rischio evidenziato anche da Norris: che le qualità di una monoposto nelle sezioni guidate vengano neutralizzate dal vantaggio concesso a chi insegue sui rettilinei. Se una vettura più

veloce non riesce ad allontanarsi, il valore della prestazione complessiva può risultare meno evidente.

Stella invita alla riflessione: non basta contare i sorpassi

Andrea Stella, McLaren

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La posizione più equilibrata è arrivata probabilmente da Andrea Stella. Il team principal McLaren ha evitato di schierarsi, invitando a non trasformare una gara eccezionale in un giudizio definitivo sul regolamento. “È davvero complicato assumere una posizione netta, del tipo: ecco, questo è il genere di gara che vogliamo. Perché appena lo dici emergono altri punti di vista che è importante considerare”.

Stella ha richiamato anche il tema della sicurezza: in alcuni momenti si è avuta la sensazione che la situazione potesse diventare difficile da controllare, non per il comportamento dei piloti, ma per le differenze di velocità e l'intensità dei duelli. “Questa gara ci ha fornito una mole di informazioni che non possiamo ignorare, sia in termini di attenzione e spettacolo, sia per quanto riguarda l'intensità della competizione. Il mio consiglio è di mantenere un approccio analitico, avendo sempre a cuore gli interessi dello sport”.

È probabilmente il modo più utile di affrontare il dibattito. Liquidare Las Vegas come uno spettacolo artificiale significherebbe ignorare quanto di positivo si è visto in pista. Ma considerarla il modello ideale per il futuro della Formula 1 sarebbe altrettanto superficiale.

I 352 sorpassi hanno garantito uno spettacolo straordinario, ma il numero dei cambi di posizione non può essere l'unico parametro per valutare una gara. Un sorpasso costruito attraverso più curve e completato con una staccata al limite ha un valore sportivo diverso rispetto a un cambio di posizione determinato quasi esclusivamente dalla differenza di velocità sul rettilineo. Questo non rende il secondo illegittimo: fa parte delle regole e richiede comunque capacità di lettura e gestione. Ma la distinzione esiste, ed è importante non perderla.

Las Vegas ha anche confermato la qualità dei piloti attuali, capaci di affrontare duelli ravvicinati e differenze di velocità elevate con una correttezza esemplare. Le nuove regole possono creare condizioni di competizione estremamente intense, ma il confine tra favorire i sorpassi e renderli quasi inevitabili resta sottile.

Il vero obiettivo non dovrebbe essere replicare i 352 sorpassi di Las Vegas, ma preservare le condizioni che hanno permesso ai piloti di lottare, senza che la gestione dell'energia finisca per prevalere sul valore della guida.

La Formula 1 non ha bisogno di scegliere tra spettacolo e competizione. Ha bisogno di trovare il punto in cui le due cose coincidono. Las Vegas ha dimostrato quanto possa essere entusiasmante avvicinarsi a quel limite, ma anche quanto sia importante capire quando si rischia di superarlo.

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