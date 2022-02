F1 | L'Arabia Saudita delinea le modifiche al circuito di Jeddah

Carica lettore audio

Il Jeddah Corniche Circuit ha ospitato la sua prima gara lo scorso dicembre, attirando le critiche dei piloti sul tema della sicurezza, dovute al gran numero di curve cieche su un circuito cittadino con una media sul giro molto elevata.

La gara dell'anno scorso, infatti, è stata interrotta con ben due bandiere rosse, ma è stata caratterizzata anche da numerosi incidenti, spingendo il direttore della GPDA, George Russell, a dire a Motorsport.com che la pista era "carente dal punto di vista della sicurezza e del punto di vista della possibilità di battagliare".

L'Arabia Saudita ospiterà il suo secondo Gran Premio nello spazio di appena quattro mesi il 27 marzo, essendo stata inserita come secondo round in calendario. L'amministratore delegato dell'evento, Martin Whitaker, ha annunciato il mese scorso che sarebbero state apportate delle modifiche alla pista per migliorare la visibilità per i piloti.

Ad un mese dalla gara, è stato dato un ulteriore aggiornamento su quali curve saranno modificate proprio per migliorare questo aspetto, spostando le barriere ed allargando il circuito in alcuni punti.

"È già stato confermato che alcune piccole modifiche saranno apportate al circuito per aiutare a migliorare la visibilità dei piloti dall'abitacolo, migliorando la visibilità in diverse curve del circuito, tra cui le curve 2, 3, 14 e 21, dove le barriere saranno spostate indietro tra 1,5 m e 2 m", si legge in una dichiarazione di Saudi Motorsport Company, il promotore della gara.

2021 Jeddah lay-out

"Allo stesso modo, la barriera sul lato destro della curva 27 sarà spostata indietro di circa 1,5 m per allargare la pista in questo punto. In tutti i casi, tranne che alla curva 27, il limite/bordo della pista rimarrà lo stesso".

"Inoltre, ulteriori modifiche saranno apportate anche alle curve 4, 16, 22 e 24 dopo la consultazione con i piloti che hanno richiesto una barriera più liscia sul vertice in modo che possano potenzialmente sfiorarla mentre passano".

"Per soddisfare questa richiesta, SMC sta installando una piastra d'acciaio che avvolgerà efficacemente le barriere di cemento dando loro la superficie liscia di cui hanno bisogno per favorire le linee che hanno richiesto i piloti".

Le curve cieche del circuito hanno sorpreso diversi piloti durante tutto il weekend dell'anno scorso, in particolare nelle prove e nelle qualifiche, quando alcuni erano impegnati alla ricerca del tempo ed altri invece procedevano lentamente.

La seconda bandiera rossa della gara è stata causata da un incidente che ha coinvolto Russell e Nikita Mazepin in uscita dalla curva 2. Russell ha fatto una manovra evasiva per evitare le vetture di Sergio Perez e Charles Leclerc che si erano toccate. Questo ha bloccato la maggior parte del circuito, ma Mazepin ha travolto il retrotreno della Williams proprio perché quella è una curva cieca.