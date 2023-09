F1 | La Williams vuole Sargeant ancora titolare nel 2024

Ormai da qualche settimana a questa parte il sedile di Logan Sargeant sembra aver raggiunto temperature bollenti. Gli errori di cui è stato protagonista nel corso della stagione non hanno certo aiutato l'esordiente della Williams, ma il team di Grove sembra intenzionato a credere ancora su di lui anche per il prossimo anno.

Sebbene il pilota statunitense sia stato di recente protagonista di un incidente piuttosto violento nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone, la Williams crede in lui per via dei dati incoraggianti raccolti nel corso delle ultime uscite, Suzuka compresa.

"Logan ha obiettivi molto precisi che deve centrare prima della fine della stagione e noi stiamo lavorando con lui in maniera continuativa per fare in modo che li raggiunga", ha dichiarato James Vowles, team principal della Williams al termine dell'ultimo appuntamento del Mondiale andato in scena lo scorso fine settimana a Suzuka.

"Il punto principale è il seguente: stiamo lavorando con lui. Vogliamo che lui ce la faccia e vogliamo lui sulla nostra monoposto anche il prossimo anno. E' davvero quello che vogliamo".

"Abbiamo preso un ragazzo dalla Formula 2 senza che avesse fatto alcun test significativo su una Formula 1, ha fatto un giorno e mezzo di test in Bahrain e poi abbiamo augurato lui il meglio in una stagione intera così complicata come è quella della Formula 1".

Sebbene Sargeant abbia rubato l'attenzione ai più per l'incidente nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone, i dati raccolti dalla Williams hanno in realtà mostrato i progressi che il team voleva vedere.

Choque Logan Sargeant, Williams FW45

"Ci sono stati segni molto positivi", ha continuato Vowles. "Per prima cosa, la più importante, Logan non aveva le stesse specifiche aerodinamiche che invece aveva Albon. Sulla macchina ci Alex c'erano aggiornamenti che quella di Logan non aveva, e questo è causato dal numero di incidenti che abbiamo avuto. Spesso, quando si vede differenza di prestazioni, non è esattamente quello che sembra sui fogli dei tempi".

"Inoltre, se consideriamo il caso di Suzuka, Logan ha fatto molto bene per tutto il fine settimana. Nelle Libere 3 ha fatto un tempo molto simile a quello di Alex e, man mano che le qualifiche procedevano, ha ottenuto tempi in linea con quelli di Alex in uno dei circuiti più difficili dell'intera stagione".

"Quindi i progressi sono stati fatti, in certi modi, ma sono chiaramente coperti da una serie di cose, tra cui gli incidenti di cui è stato protagonista".

Vowles ha sottolineato ancora una volta come Williams sia intenzionata a investire ancora di più su Sargeant e non è affatto incline ad arrendersi.

"Continueremo a lavorare con Logan e a investire su di lui, perché vogliamo che abbia successo. Sta facendo un percorso con la Williams. Abbiamo un programma per giovani piloti su cui continueremo a investire. Quando capiremo di essere arrivati alla fine del percorso, allora prenderemo delle decisioni. Ma non siamo ancora arrivati a questo punto, non siamo nemmeno vicini".