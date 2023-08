F1 | La vacanza fa male a Toto Wolff: frattura a un gomito in bici Il team principal Mercedes è stato ritratto dalla moglie Susie con una vistosa fasciatura rigida al gomito sinistro dopo la rovinosa caduta in mountain bike che gli ha procurato la frattura dell'articolazione. Non è la prima volta che il manager austriaco si fa male in vacanza: era successo nel 2014 quando riportò danni a clavicola destra, spalla, gomito e polso.