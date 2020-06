F1: la Racing Point gira a Silverstone con la RP20 2020

La Racing Point è tornata oggi in pista con la monoposto che schiererà nella stagione 2020 di Formula 1.

Si tratta del primo team che ha sfruttato il filming-day per girare con l'auto di quest'anno dopo la pandemia di Covid-19, con Lance Stroll in azione oggi a Silverstone.

Durante la giornata per le riprese promozionali ogni team ha 100km a disposizione e deve montare gomme Pirelli demo.

In questo caso, è stata anche l'occasione per mettere alla prova i nuovi protocolli da utilizzare in pit-lane quando sarà il momento di affrontare il primo weekend dell'anno in quel dell'Austria.

Stroll è subito sceso in pista al mattino per evitare problemi di meteo, dato che erano previsti temporali.

Per il momento l'unica altra squadra che ha annunciato il filming-day è l'AlphaTauri, che il 24 giugno sarà al lavoro ad Imola.

La Red Bull ha in programma una giornata simile, ancora però da annunciare, mentre Mercedes e Renault hanno invece girato con le rispettive macchine del 2018 a Silverstone e Red Bull Ring.

Anche la Ferrari sarà di scena a Fiorano con la vettura 2018, ma in data ancora sconosciuta.