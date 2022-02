F1 | La quarta stagione di Drive to Survive arriva l'11 marzo

Carica lettore audio

Ripercorrendo la drammatica stagione 2021 e la lotta per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, la quarta stagione di "Formula 1: Drive to Survive" arriverà sugli schermi l'11 marzo.

La serie di 10 episodi sarà lanciata solamente 9 giorni prima del Gran Premio del Bahrain che aprirà la stagione 2022.

"Offrendo un accesso senza precedenti, la stagione 4 porterà ancora una volta i fan dietro le quinte, per testimoniare in prima persona come i piloti e le squadre si preparano a combattere per la vittoria in una delle stagioni più drammatiche di questo sport fino ad oggi", si legge in un comunicato congiunto della F1 e di Netflix.

"Preparatevi ad approfondire le feroci rivalità tra le squadre, i podi inaspettati e l'intensa battaglia per il titolo tra Mercedes e Red Bull, mentre la pressione raggiunge il massimo storico sia dentro che fuori dalla griglia di partenza".

La serie sarà ancora una volta prodotta dalla Box to Box Films, con il premio Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) come produttori esecutivi.

Il successo delle prime tre stagioni di Drive to Survive ha contribuito a elevare il profilo globale della F1 tra il pubblico in tutto il mondo, godendo di particolare successo negli Stati Uniti.

La terza stagione è stata lo show più visto su Netflix al momento della sua uscita l'anno scorso, e ha raggiunto la difficile impresa di superare la prima stagione in termini di audience.

Le troupe sono state ancora una volta integrate nelle squadre nel corso della stagione 2021, catturando filmati dietro le quinte e coprendo molte delle storie fuori dalla pista.

Questa sarà la prima stagione di Drive to Survive nella quale si assisterà ad un duello per il titolo all'ultima gara, che avrà luogo tra Verstappen e Hamilton ad Abu Dhabi con un finale a dir poco controverso.

Tuttavia, la presenza di Verstappen non dovrebbe essere troppo pesante, visto che lo scorso ottobre aveva rivelato che non avrebbe più rilasciato intervista e Netflix, accusando anche un po' la serie di dare vita a "false rivalità".

Il successo della serie ha anche portato ad alcune preoccupazioni circa l'equilibrio tra intrattenimento e sport per la F1, in particolare sulla scia di quanto successo all'ultimo giro ad Abu Dhabi per decidere il titolo.