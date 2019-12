F1: la prima AlphaTauri si vedrà il 14 febbraio

La Toro Rosso ha rivelato la data di presentazione della monoposto con cui prenderà parte al campionato Mondiale di Formula 1 2020. La comunicazione ufficiale è di fatto l’ultima con il nome Toro Rosso, poi dal 1 gennaio tutte le attività del team saranno sotto la nuova denominazione AlphaTauri.

Per questo motivo non è detto che il nome della vettura proseguirà la tradizione della Scuderia (in questo caso la vettura sarà denominata STR-15) o se arriverà una sigla legata al nuovo sponsor.

La presentazione è stata programmata venerdì 14 Febbraio nel noto Hangar-7 di Salisburgo, un edificio che ospita una collezione di aeroplani storici, vetture di Formula 1 ed è la sede operativa dei Flying Bulls, una flotta di aeromobili privati.

L’Hangar-7 è di proprietà del boss della Red Bull Dietrich Mateschitz, che ha scelto la sede di casa per il lancio del nuovo brand di abbigliamento che darà il nome alla Toro Rosso.