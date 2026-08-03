F1 | La playlist del direttore: mezzo capolavoro Kimi, Russell, dall'inferno il paradiso. W17 nata per correre. Basterà?
Torna la "playlist del direttore", il format di Motorsport.com. in cui Beatrice Frangione e il nostro direttore Giacomo Rauli associano il mondo della F1 a quello musicale. In questa puntata si parla di Mercedes, dei suoi piloti, e non solo...
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