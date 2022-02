F1 | La McLaren soffre poco il porpoising, ma non sa perché

Carica lettore audio

Con le squadre di Formula 1 che hanno avuto la prima presa di contatto con le monoposto della nuova generazione a Barcellona, diverse sono state colte di sorpresa dal fenomeno del porpoising che tormentava le loro monoposto quando raggiungevano le alte velocità sui rettilinei.

Cercare di domare questa difficoltà è stato più di una mal di testa per alcune squadre, come per esempio per l'Alfa Romeo, che non avrà una soluzione adeguata fino al prossimo test in Bahrain.

La McLaren però non ha incontrato quasi mai questo problema, fatta eccezione per quando ha montato alcune novità che sembravano modificare la sua piattaforma aerodinamica, andando ad innescarlo.

Il direttore tecnico della McLaren, James Key, ha detto che il team di Woking non è completamente immune al porpoising, ma ha aggiunto che non ha causato difficoltà troppo rilevanti.

"Abbiamo avuto un paio di pezzi che sembravano innescarlo un po' di più", ha detto. "Ma poi, rimuovendoli, si è ridotto, quindi si può sistemare anche dal punto di vista aerodinamico".

"Penso che al punto in cui siamo, non sia stato davvero una problematica per noi finora. Ma potrebbe tornare con ulteriori sviluppi, naturalmente. Ne soffriamo un po', ma non è una grande preoccupazione o una grande distrazione per i piloti".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Alessio Morgese

Key ha anche confessato che la squadra non aveva progettato la vettura pensando ad evitare questo problema, aggiungendo che ritiene che sia stata piuttosto fortunata per il fatto che il suo design si sia dimostrato più stabile rispetto a quello di altre monoposto.

"Mi piacerebbe dire che siamo stati super intelligenti, ma la realtà è che questo è molto difficile da simulare", ha spiegato Key. "Coinvolge le rigidità degli pneumatici e le modalità di ondeggiamento della vettura. Perché, chiaramente, se sono in sintonia con il telaio, allora c'è una frequenza naturale".

"Quindi non credo che sia del tutto una fortuna. Penso che la stabilità della vettura giochi un po' il suo ruolo in questo, e quanto bene la vettura si aggrappa al carico in varie condizioni di altezza di marcia e così via".

"Ma mentirei se dicessi che è una cosa che abbiamo progettato. Penso che sia un fenomeno a cui tutti ci abitueremo girando in pista con queste vetture. E speriamo di poterlo appianare con il passare del tempo, e imparare a rimuoverlo come qualsiasi altro tipo di problema".

Key ha calcolato, tuttavia, che il porpoising potrebbe essere un qualcosa di cui le squadre non si sbarazzeranno mai completamente, e i piloti potrebbero doverci convivere su alcune piste.

"Penso che probabilmente ci sarà sempre un po' una reazione di prossimità al suolo come quella, perché sono vetture a effetto suolo", ha aggiunto. "Penso che sia inerente, ed è per questo che lo stiamo vedendo ora. Ma penso che impareremo a gestirlo".

"C'è ancora molto da scoprire su queste vetture e una quantità enorme di cose da imparare. Quindi non credo che il fenomeno possa essere sradicato, perché è una cosa fisica. Ma in termini di gestione, penso che possa diventare un problema meno rilevante dopo un po' di lavoro di sviluppo".