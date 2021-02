La McLaren MCL35M quanto diventa una Mercedes?

Lunedì 15 alle ore 20 italiane scopriremo la prima monoposto 2021: sarà la McLaren MCL35M che aprirà il nuovo corso.

La squadra di Woking ha ridisegnato la macchina per ospitare la power unit Mercedes al posto di quella Renault, per cui ha avuto la deroga per rifare il telaio nella parte posteriore. Sarà, quindi, una Formula 1 completamente nuova anche se manterrà la sigla dello scorso anno con l’aggiunta della lettera M che sta proprio per Mercedes.

Il team di Woking ha conseguito un eccellente terzo posto nel mondiale Costruttori l’anno scorso con il motore francese e il passaggio alla power unit AMG M12 dovrebbe costituire un indiscutibile salto di qualità, anche se i “trapianti” non sempre danno risultati straordinari al primo colpo.

La vettura che è stata pensata dal gruppo di tecnici capeggiati da James Key ha lavorato sodo per sfruttare il migliore packaging che la power unit della Stella assicura rispetto alla più complicata unità di Viry Chatillon e, specie il retrotreno, sarà destinato a uniformarsi alle scelte viste sulle frecce nere, in abbinamento con le "copiature" dell'Aston Martin (ex Racing Point).

McLaren MCL35, confronto dei musi: nel tondo quello stretto con il cape in stile Mercedes Photo by: Giorgio Piola Mercedes W11, dettaglio del muso e dell'ala anteriore Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Già l'anno scorso era stato introdotto un muso stretto nel GP di Toscana che era un primo orientamento verso i canoni Mercedes: erano spariti i piloni dell'ala con i soffiaggi per fare posto al cape.

Il propulsore di Brixworth, per esempio, funziona con un impianto di raffreddamento che consente l’adozione di radiatori più piccoli rispetto allo scorso anno, ragione per cui le pance dovrebbero beneficiare di un disegno tale da ridurre la resistenza all’avanzamento, per quanto la “papaya” fosse già molto buona nei curvoni veloci, mentre difettava nei tornanti, nelle chicane e nelle curve lente.

La sospensione posteriore della Mercedes W11 che verrà adottata anche dalla McLaren MCL35M Photo by: Giorgio Piola

La MCL35M adotta quest’anno anche il cambio della Mercedes, per cui per logiche economie di scala monterà anche la sospensione posteriore che è stata pensata a Brackley: il Costruttore rinuncia a un pezzetto di "sovranità", accedendo a piene mani a quanto viene offerto dall'eccellente supermarket della F1 che Toto Wolf ha organizzato in casa.

Non ci dovremo sorprendere, quindi, se vedremo il braccio inferiore essere infulcrato alla struttura deformabile piuttosto che alla scatola della trasmissione.

La modifica, ovviamente, non ha finalità meccaniche, ma esclusivamente aerodinamiche per favorire l’incremento di carico del diffusore, visto che si dovrà recuperare la perdita del 10% di downforce causata dai tagli imposti dalla FIA con l’abolizione degli slot sul fondo e la minore superficie del pavimento.

Daniel Ricciardo sarà il pilota che affiancherà Lando Norris al posto di Carlos Sainz approdato in Ferrari: l’australiano, dopo essere tornato sul podio con la Renault, ambisce a fare bene nel 2021 con la McLaren.

Daniel Ricciardo, fa il sedile sulla McLaren MCL35M e si nota il nuovo airbox Photo by: McLaren

Ricciardo è già stato a fare il sedile a Woking e dalle immagini che la squadra ha pubblicato è emerso che la MCL35M avrà un airbox diverso rispetto a quello dello scorso anno: sarà chiaramente di ispirazione Mercedes, con una bocca di nuova forma più tondeggiante e stretta, ma con un’apertura in più dietro al casco del pilota.

La presa d'aria della Mercedes W11 Photo by: FIA Pool

In virtù di questi cambiamenti il cofano motore sarà leggermente più profilato, segno che anche qui si guadagnerà qualcosa in sezione, facendo lavorare meglio l’alettone posteriore che, a parità di superficie, sarà in grado di regalare un po’ di carico in più.