Formula 1

F1 | La magia di Venezia: una F1 in Laguna e un casco di Senna a 270 mila euro!

Collecto ha organizzato martedì sera un evento esclusivo all'Hotel Venice Venice per celebrare Ayrton: mentre la show car dipinta a mano dall'artista Matteo Macchiavelli è arrivata su una chiatta lungo il Canal Grande, il casco del brasiliano del GP di Monaco 1993 è stato sold out a 270 mila euro.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
L' evento esclusivo all'Hotel Venice Venice per celebrare Ayrton Senna

in ricordo di Ayrton Senna, a Venezia

Foto di: Matteo Macchiavelli Speed Art

La magia di Venezia crea situazioni che portano fuori dalla dimensione del tempo: è cosa rara toccare con mano il passato e guardare al futuro. Godere della vista serale del ponte di Rialto proprio dall’affaccio di Ca’ da Mosto, uno dei balconi scelti dal Canaletto per le sue vedute della Serenissima. Architettura, moda, arte e design si fondono al Venice Venice, una creazione di Alessandro e Francesca Gallo founder celebri del marchio Golden Goose. 

La show car di F1 dedicata a Senna da Macchiavelli vista a Venezia

La show car di F1 dedicata a Senna da Macchiavelli vista a Venezia

Foto di: Matteo Macchiavelli Speed Art

E non è stata un’allucinazione collettiva vedere approdare su una chiatta dal Canal Grande la show car di F1 dipinta a mano da Matteo Macchiavelli, già official artist al GP di Austin 2024, e che è stata dedicato alla carriera di Ayrton Senna.  

Il casco si Senna con cui il brasiliano ha vinto il GP di Monaco 1993 è stato quotato 270 mila euro da Collecto

Il casco si Senna con cui il brasiliano ha vinto il GP di Monaco 1993 è stato quotato 270 mila euro da Collecto

Foto di: Matteo Macchiavelli Speed Art

Il tre volte campione del mondo brasiliano è diventato il protagonista di una serata speciale promossa da Collecto: nel primo piano nobile dell’Hotel, i membri del club Post Venetian House e gli ospiti di 21 Gallery (la Galleria d'arte della famiglia Benetton) attraverso la App Collecto, hanno avuto la possibilità di entrare fra i collezionisti di una memorabilia di F1 ambitissima: il casco certificato che Ayrton aveva indossato nel GP di Monaco vinto nel 1993.  

La caratteristica di Collecto, la App nata nel 2024, è di rendere accessibili beni esclusivi ed iconici, frazionandone la proprietà in quote a partire da 50 euro. In meno di 40 minuti il casco di Senna era sold out ad una valutazione di 270 mila euro, nonostante un crash del server per gli accessi eccessivi che si è verificato non appena si è scatenata anche la community (formata da 300 mila investitori che utilizzano la piattaforma per acquistare beni come asset finanziari. Collecto si impegna a rivendere i beni rendendo ai suoi investitori un profit sull’investimento a breve medio termine. 

L' evento esclusivo all'Hotel Venice Venice per celebrare Ayrton Senna

L' evento esclusivo all'Hotel Venice Venice per celebrare Ayrton Senna

Foto di: Matteo Macchiavelli Speed Art

La serata dedicata a Senna ha poi polarizzato l’attenzione degli ospiti, apparsi molto incuriositi dal talk moderato da Matteo Macchiavelli con Giorgio Ascanelli, ingegnere di pista di Ayrton proprio nella stagione 1993, e Franco Nugnes, l’opinionista di Motorsport.com autore del libro di Minerva, “Senna. Le verità” che hanno raccontato il brasiliano andando oltre la conoscenza del campione, ma approfondendo l’uomo che è diventato un mito non solo per la sua tragica fine in diretta mondiale tv il 1° maggio 1994.

Toti Galati, ideatore di Collecto con Giovanni Camisasca e Matteo Costantini, in un anno ha scalato risultati importantissimi non solo nei memorabilia di F1, ma anche trattando arte, orologi di lusso e vini da collezione. Senna, comunque, ha confermato il suo potere attrattivo una volta di più... 

Franco Nugnes

