F1 | La Haas ha scelto: Magnussen è il sostituto di Mazepin

La Haas stava valutando un certo numero di candidati per la stagione 2022, dopo aver deciso cihe non poter continuare con Nikita Mazepin ed il title sponsor russo Uralkali sulla scia dell'invasione dell'Ucraina. I nomi più caldi sembravano quelli di piloti esperti come Antonio Giovinazzi e Nico Hulkenberg, ma alla fine ha deciso di puntare sul ritorno di un grande ex come Kevin Magnussen per affiancare Mick Schumacher.

Il figlio d'arte danese, infatti, ha già guidato per la squadra statunitense per ben quattro stagioni, dal 2017 al 2020. La scorsa stagione poi è avvenuta la separazione, perché la struttura di Gene Haas ha scelto la linea giovane con due esordienti come Schumacher e Mazepin.

Dopo aver perso il posto in Formula 1, Magnussen è passato alle gare endurance, correndo principalmente in IMSA, ma disputando anche la 24 Ore di Le Mans accanto a suo padre Jan nella scorsa stagione. Per il 2022 aveva già preso impegni per correre con la Peugeot nel WEC, nel nuovo programma Hypercar, e in IMSA con il Ganassi Racing, ma entrambe le hanno già liberato per il suo nuovo impegno in F1, che inizierà già con i test in Bahrain di questa settimana.

"Sono lieto di dare il bentornato a Kevin Magnussen in Haas", ha commentato il team principal Gunther Steiner. "Quando cercavamo un pilota che potesse portare valore al team, per non parlare della sua grande esperienza in Formula 1, Kevin è stata una decisione semplice per noi".

"La disponibilità immediata di Kevin significa che possiamo sfruttarlo come risorsa per i test pre-stagionali insieme a Mick Schumacher e Pietro Fittipaldi. Pietro sarà il primo in pista questa settimana con mezza giornata di test giovedì, con Mick e Kevin a fare il resto prima del Gran Premio del Bahrain".

"Kevin è stato una componente chiave nei nostri precedenti successi - non ultimo quando entrambi abbiamo ottenuto i nostri migliori risultati in Formula 1 nel 2018. Ha continuato a dimostrare l'anno scorso che è un pilota d'elite, aggiungendo vittorie e podi al suo curriculum. Come veterano, fornirà un solido punto di riferimento per noi con lo sviluppo della VF-22. Siamo tutti impazienti di dare il benvenuto a Kevin questa settimana in Bahrain", ha aggiunto.

"Sono stato ovviamente molto sorpreso ma altrettanto molto eccitato nel ricevere la chiamata della Haas" ha dichiarato Magnussen. "Stavo guardando in una direzione diversa per quanto riguarda i miei impegni per il 2022, ma l'opportunità di tornare a competere in Formula 1, e con una squadra che conosco estremamente bene, era semplicemente troppo attraente. Devo davvero dire grazie sia a Peugeot che a Chip Ganassi Racing per avermi liberato prontamente, entrambe sono grandi squadre".

"Naturalmente, voglio anche ringraziare Gene Haas e Gunther Steiner per la possibilità di riprendere la mia carriera in Formula 1. So quanto siano competitivi entrambi e quanto siano desiderosi di tornare a gareggiare settimana dopo settimana. Abbiamo avuto un rapporto solido e la nostra relazione è rimasta positiva anche quando ho lasciato la squadra alla fine del 2020. Sono stato informato il più possibile sullo sviluppo del VF-22 e sul potenziale del pacchetto. C'è del lavoro da fare, ma sono entusiasta di farne parte. Non vedo l'ora di tornare al volante di una vettura di Formula 1 in Bahrain", ha concluso il danese.