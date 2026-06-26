F1 | La FIA vieta l'FTM ideato dalla Ferrari: stop all'ala dietro lo scarico dal 2027

Nelle scorse settimane avevamo raccontato su Motorsport.com come diversi costruttori fossero pronti e favorevoli a votare la proposta di vietare l’aletta posizionata dietro lo scarico, introdotta quest’anno dalla Ferrari e poi replicata, seppur con soluzioni differenti, da altre squadre nel corso della stagione. Ora la Federazione ha ufficializzato la questione, vietando l’FTM a partire dal prossimo anno.

Il sistema FTM, acronimo di Flick Tail Mode, è una delle soluzioni sviluppate dai tecnici del Cavallino nella fase di progettazione della monoposto 2026, a conferma di quanto fosse integrato nel concept originario. La soluzione sfruttava in modo estremamente ingegnoso un’area lasciata libera dal regolamento, collocata entro i 60 millimetri dall’asse posteriore.

Questa soluzione, pur andando a parzialmente ostruire lo scarico con una minima perdita di potenza quantificabile in pochi cavalli, garantiva vantaggi aerodinamici consistenti deviando i gas in uscita. Il getto veniva indirizzato in modo da migliorare l’efficienza del flusso proveniente dal diffusore, creando una sorta di estensione e, soprattutto, contribuendo a energizzare la parte inferiore dell’ala posteriore.

La prima versione dell'FTM provata nei test in Bahrain Foto di: AG Photo

Dopo averla sperimentata nei test pre‑campionato in Bahrain, dove aveva subito colpito per l’ingegnosità della soluzione integrata già in fase di progetto, il Cavallino aveva poi proseguito lo sviluppo, realizzando una sorta di gabbia attorno allo scarico, così da amplificarne ulteriormente gli effetti aerodinamici.

Anche la Haas, che condivide il retrotreno con la Ferrari, si è poi presentata con una soluzione simile, seppur meno estrema, ma arricchita dall’aggiunta di due mini‑flap. Diverso invece l’approccio degli altri team, che avevano sfruttato l’articolo C3.9.2 per tentare di replicare la logica dell’FTM utilizzando il supporto dello scarico sulla struttura deformabile posteriore come base per ricrearne, almeno in parte, la funzione.

Nessuno, al momento, è riuscito a replicare la complessità dell’FTM Ferrari, ma lungo la griglia non sono comunque mancate interpretazioni fantasiose. Pur avendo approvato le varie soluzioni per questa stagione, la FIA era consapevole del rischio che, in futuro, anche quest’area potesse trasformarsi in un nuovo terreno di guerra tecnica, con sviluppi sempre più complessi e costosi, come già accaduto nel caso del fondo Mercedes.

L'ala dietro lo scarico "replicata" con il supporto dello scarico stesso sulla W17 da Miami. Ci sono squadre che si sono spinte verso idee più estreme di quella Mercedes Foto di: AG Photo

Inoltre, la Federazione sta lavorando per ridurre di circa 40 punti il carico aerodinamico in vista della prossima stagione e, oltre a prevenire una nuova guerra tecnica che rischierebbe di far lievitare i costi con soluzioni sempre più complesse, questa scelta contribuirà anche a contenere il carico nel 2027. L’obiettivo è facilitare la gestione energetica non solo attraverso le modifiche alle Power Unit, ma anche intervenendo sul fronte aerodinamico e su quello telaistico.

Per rimuovere l’FTM dal 2027 è stata introdotta una nuova zona di esclusione dietro lo scarico tramite l’articolo 2.3.7 del regolamento tecnico. Attorno al tubo di scappamento viene ora definita un’area cilindrica in cui è vietato inserire qualsiasi componente della vettura, fatta eccezione per lo scarico stesso.

In pratica, lungo tutta la sua lunghezza deve essere presente una sorta di “cuscinetto” di vuoto assoluto, con un diametro superiore di 20 mm rispetto al tubo, impedendo così ai team di collocare elementi in quella zona e neutralizzando alla radice ogni tentativo di ricreare l’effetto dell’FTM.

Dino Beganovic senza l'FTM in mattinata per raccogliere dati in vista delle piste più rapide Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Inoltre, per evitare che si possa replicare una soluzione vista come quella sulle altre vetture, è stata riscritta totalmente la parte dei supporti, eliminando del tutto quella parte di regolamento che prima permetteva di modellarli come vere e proprie appendici aerodinamiche per deviare il flusso dei gas.

Nelle libere di oggi la Ferrari ha svolto anche dei test con il pilota di riserva Dino Beganovic, che ha provato la vettura sia con che senza FTM. Non si trattava di una prova in ottica 2027, ma un lavoro per capire l’effetto della soluzione sulle piste veloci, dove il beneficio del carico extra potrebbe non compensare la corrispondente penalità in termini di drag.