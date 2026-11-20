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F1 | La FIA ufficializza: i motori V8 da 2,1 litri turbo entreranno in vigore dal 2030

La Federazione Internazionale ha emesso un comunicato nel quale sancisce l'anticipo di un anno del nuovo regolamento. Per il momento ci sono le basi di un accordo, ma le regole più precise saranno promulgate dal Consiglio Mondiale di Shanghai nel mese prossimo, visto che ci sono ancora dei dettagli da rivedere.

Franco Nugnes

Modificato: 20 nov 2026, 18:45

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Logo FIA

Foto di: Alessio Morgese

La FIA ha annunciato il raggiungimento di un accordo di massima con la FOM e i Costruttori per il passaggio della Formula 1 a motori V8 turbocompressi da 2,1 litri a partire dal 2030. Nella F1 Commission che si è svolta a Londra lunedì 16, prima che i responsabili delle squadre e dei Costruttori partissero alla volta di Las Vegas, si sono messe le basi per quello che sarà il prossimo regolamento dei motori. L'annuncio ufficiale però è arrivato solamente nella serata italiana di venerdì 20 novembre.

La fine normativa dell’attuale ciclo, iniziato quest’anno, doveva essere il 2030, mentre, seppure fra diverse fibrillazioni, si è raggiunta una convergenza per anticipare di un anno il ritorno ai V8. A spingere sull’acceleratore è stato Mohammed Ben Sulayem che ha fatto sua un’idea che era stata sostenuta ancheda Stefano Domenicali, presidente e CEO di F1.

Motore V8

Foto di: Franco Nugnes

La Federazione Internazionale ha emesso martedì un comunicato nel quale si specificano i punti principali dell’accordo: "L'obiettivo primario è realizzare una power unit decisamente meno complessa, più leggera ed economica rispetto a quelle attuali. Sarà caratterizzata da un'ibridazione limitata e da tecnologie pertinenti e sostenibili, con lo scopo di favorire una competizione più orientata all'attacco e di offrire un sound capace di entusiasmare i tifosi".

"Inoltre, il piano prevede di abbinare questo motore V8 a un telaio più leggero e agile, che ponga maggiore enfasi sull'abilità del pilota e favorisca i duelli ravvicinati in pista. Il prossimo passo consisterà nel presentare un quadro regolamentare definitivo per il 2030 in occasione della riunione del Consiglio Mondiale FIA, che si terrà il mese prossimo a Shanghai".

Mohammed Ben Sulayem, presidente FIA

Foto di: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Il presidente Ben Sulayem ha aggiunto: "Questo accordo segna una tappa fondamentale nel definire il futuro della Formula 1. Fin dall'inizio, ho espresso chiaramente la mia ambizione di offrire uno sport più competitivo ed emozionante per i nostri tifosi, che rimanga al contempo all'avanguardia in termini di innovazione e sostenibilità”.

“Il ritorno dei motori V8 rappresenta un’opportunità per riconnettersi con il DNA di questo Campionato, riportando il sound, l’emozione e la pura competizione amati in tutto il mondo. La nostra visione è chiara: vetture più leggere, più semplici e più accessibili, che mettano l’abilità del pilota al centro della competizione".

“Voglio ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti per la loro collaborazione. Questo è un importante passo avanti e dimostra ciò che possiamo ottenere quando lavoriamo insieme per offrire il miglior futuro possibile al nostro sport", ha concluso

Il comunicato conferma il frazionamento di 8 cilindri e la cilindrata di 2,1 litri, mentre per tutto il resto si aspetteranno ulteriori dati che, evidentemente sono ancora in discussione sulla portata del turbo e dell’ibrido.

Non è un segreto che alla Cadillac, che rinuncerà all’attuale fornitura Ferrari pur avendola prolungata fino al 2029, nel 2030 potrebbero aggiungersi altri Costruttori: la McLaren ha manifestato un interesse e ci sarebbe la volontà di coinvolgere un motorista indipendente come era la Cosworth, mentre sullo sfondo resta un certo interessamento di Toyota che, al di là dell’accordo con Haas, ha seguito con attenzione l’evolversi delle regole per la power unit del futuro...

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