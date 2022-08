F1 | La FIA non poteva ignorare i rischi del porpoising

Carica lettore audio

L'organo di governo è stato messo sotto accusa per aver apportato una modifica tardiva ai regolamenti tecnici del 2023 finalizzata a limitare il saltellamento delle monoposto. La FIA ha agito già quest'anno, in occasione del Gran Premio del Belgio, introducendo una metrica mirata a limitare la quantità di saltellamenti consentiti ai team.

La decisione è stata presa dopo che i piloti si sono lamentati dei traumi fisici subiti a causa di questo fenomeno e le ricerche successive hanno dimostrato che, se esposti a scuotimenti eccessivi, avrebbero potuto subire danni cerebrali.

Oltre alle modifiche attuali, la FIA aveva inizialmente previsto di alzare i bordi del pavimento delle monoposto di 25 millimetri per la prossima stagione.

Questa mossa ha provocato una dura reazione da parte dei team che ritenevano fosse troppo tardi per apportare una revisione così importante al design delle vetture.

Alla fine, dopo le discussioni tra il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, i team e i piloti, è stato raggiunto un compromesso che prevedeva una modifica di 15 mm.

Tuttavia, dato che nelle ultime settimane i team sembrano aver tenuto sotto controllo il porpoising, alcune squadre hanno evidenziato come le modifiche per il 2023 non fossero necessarie e il campione del mondo Max Verstappen ha dichiarato questa settimana di ritenere che si sia esagerato su questa materia.

Interpellato da Motorsport.com, Nikolas Tombazis, responsabile della FIA per le questioni relative alle monoposto, ha affermato che sarebbe stato del tutto sbagliato non fare nulla mettendo a rischio la salute dei piloti.

“Vediamo che in generale con l'aumento delle prestazioni c'è anche la tendenza ad un aumento del fenomeno del porpoising. Allo stesso tempo, i team stanno imparando di più su questo fenomeno e sono in grado di controllarlo meglio”.

"Ora dobbiamo agire in modo responsabile. Abbiamo esempi di altri sport che hanno ignorato gli effetti a lungo termine di certe condizioni a cui sono sottoposti gli atleti ed abbiamo ritenuto di dover adottare una visione a lungo termine".

Dettaglio del fondo della Red Bull Racing RB18 Photo by: Giorgio Piola

"Questi regolamenti continueranno fino al 2025 compreso, prima di passare ai nuovi regolamenti per in vigore dal 2026, e abbiamo ritenuto che fosse meglio agire in anticipo piuttosto che trovarci qui a discutere di nuovo della stessa cosa tra un anno”.

"Quindi è stata la combinazione di tutti questi fattori. Inoltre abbiamo raggiunto un compromesso. Il Presidente è stato fortemente coinvolto in tutte queste discussioni e credo che alla fine abbiamo trovato la soluzione giusta, ma non c'è dubbio che alcuni team diranno che si è intervenuto troppo ed altri che diranno che si è fatto troppo poco. È normale".

Se in origine alcuni team erano particolarmente insoddisfatti del progetto originale di alzare il pavimento delle vetture di 25 mm, in quanto ritenevano che non fosse necessario apportare modifiche, alla fine hanno accettato la modifica di 15 mm.

Parlando dell'atteggiamento della sua squadra nei confronti di questa modifica il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha detto: "Beh, mia moglie mi dice spesso che le dimensioni non contano, quindi non mi agiterò troppo per 10 millimetri!”.

"Dobbiamo conviverci ed è quello che è. È scomodo introdurre novità in questo periodo dell'anno, è incredibilmente tardi, ma vale lo stesso per tutti".