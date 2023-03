F1 | La FIA sceglie un approccio più soft con i punti di penalità

Carica lettore audio

Il problema del conteggio dei punti di penalità è stato messo sotto i riflettori lo scorso anno, quando Pierre Gasly ha rischiato di essere costretto a non partecipare ad un Gran Premio per una violazione relativamente piccola del regolamento.

Il francese si era portato a 10 punti - appena due al di sotto del limite per essere bandito per una gara - a seguito di una penalità legata ai track limits nel Gran Premio del Messico.

Il regolamento sportivo della F1 prevede che se un pilota accumula 12 punti in un periodo di 12 mesi, la sua superlicenza viene sospesa per l'evento successivo, dopodiché il conteggio riparte da zero.

I punti accumulati rimangono sulla licenza di un pilota per un periodo di 12 mesi, dopodiché saranno rispettivamente rimossi ad un anno di distanza da ogni infrazione.

La questione dei punti di penalità ha lasciato Gasly interdetto e il francese ha promesso di parlare con la FIA per sollecitare un ripensamento.

In quell'occasione ha dichiarato: "Non voglio mentire. È una situazione molto spiacevole e delicata. Per certi versi, è anche un po' imbarazzante trovarsi in una posizione in cui potrei essere bandito per una gara".

"Dopo la stagione che ho fatto, non mi sembra di essere stato particolarmente pericoloso negli ultimi 12 mesi, e questa sarebbe sicuramente una sanzione severa".

Dalla chiacchierata di Gasly con la FIA è emerso che l'organo di governo ha accettato di rivedere la situazione nel corso dell'inverno per verificare la necessità di eventuali modifiche.

In seguito alle discussioni tra l'ente regolatore, i team ed i piloti, è stato deciso che i commissari sportivi, a partire dall'inizio della stagione 2023, adotteranno un approccio molto più ponderato nell'assegnare i punti di penalità.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Esteban Ocon, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, the remainder of the field at the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Poiché l'intento originario del sistema di penalità era quello di prevenire la guida pericolosa, la FIA continuerà a distribuire punti per le infrazioni ritenute tali.

Tuttavia, per le infrazioni alle regole più sportive, come le violazioni dei track limits, d'ora in poi non verranno assegnati punti.

Il nuovo approccio ha già avuto un impatto in occasione del Gran Premio del Bahrain, quando i commissari hanno comminato sanzioni sportive senza punti di penalità.

Nico Hulkenberg ed Esteban Ocon, che hanno entrambi ricevuto delle penalità in tempo per una serie di infrazioni, hanno evitato di vedersi aggiungere punti di penalità alle loro superlicenze.

Gasly rimane comunque a 10 punti, con i suoi primi punti che scadranno il 22 maggio.

La situazione dei punti di penalità dei piloti