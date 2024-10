F1 | La FIA modificherà le linee guida sui duelli entro il Qatar

La tappa di Austin ha lasciato il suo segno. Infatti, sulla scia della tattica usata da Max Verstappen contro Lando Norris nel Gran Premio degli Stati Uniti, la FIA ha confermato che rivedrà la formulazione delle sue controverse linee guida sulle corse dopo averne discusso con i piloti in Messico.

L'organo di governo avrebbe accettato la necessità di modificare le linee guida per colmare una lacuna che Verstappen ha sfruttato per difendersi in modo deciso ad Austin. Tuttavia, vi sarebbero anche altri casi con tattiche al limite che sarebbero finite sotto l'attenzione dell'organo di governo.

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, la Commissione presenterà le revisioni suggerite ai piloti per l'approvazione in occasione di un altro incontro che si terrà in Qatar il mese prossimo e, trattandosi di linee guida, potranno essere utilizzate immediatamente dai commissari sportivi anziché richiedere l'approvazione da parte di altri organi della FIA.

Tuttavia, potrebbe esserci un potenziale problema in quanto la GPDA, l'Associazione dei piloti dei Gran Premi, deve anch'essa approvare le linee guida sui duelli e i piloti non hanno una visione comune sugli incidenti che si sono verificati lo scorso fine settimana. Ad esempio, Valtteri Bottas ha dichiarato giovedì in Messico che "alcuni piloti stanno spingendo maggiormente i limiti del regolamento".

Lando Norris, McLaren MCL38, si scontra con Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

La consueta riunione dei piloti dopo la FP2 per l'evento messicano si è protratta a lungo, poiché, secondo quanto risulta a Motorsport.com, il briefing della FIA e la spiegazione della penalità inflitta a Norris per il sorpasso fuori pista di Verstappen durante la battaglia di Austin sono stati seguiti da un'altra riunione della GPDA. I commissari di gara del Messico hanno partecipato insieme ai responsabili sportivi delle squadre e al rappresentante sportivo della FOM.

Durante l'incontro, i piloti hanno delineato le loro posizioni in merito all'operato di Verstappen, con alcuni che si sono schierati decisamente con il punto di vista di Norris, secondo cui non era più lui [Norris] ad essere la macchina che attaccava, bensì Verstappen. Questo perché, come detto dalla McLaren durante la richiesta di revisione della penalità inflitta a Norris, l'inglese aveva già superato l'olandese prima della staccata. Al contrario, altri piloti hanno ritenuto che le tattiche di Verstappen fossero dure ma corrette all'interno del regolamento così come è attualmente scritto.

Tuttavia, anche se ottenere la completa unanimità dei piloti sarà sempre un'impresa ardua, Motorsport.com apprende che in questa fase ci sia un sostegno sufficiente affinché le modifiche alle linee guida vengano accettate prima della fine dell'attuale stagione durante l'incontro in Qatar.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

In una dichiarazione fornita ai media, la FIA ha affermato che "durante l'incontro è emerso un impegno generale a continuare ad aggiornare le linee guida sugli standard di guida".

"Tenendo presente che i piloti hanno richiesto le linee guida e hanno acconsentito alla loro introduzione insieme al GPDA, ogni volta che vengono aggiornate ciò avviene insieme a una consultazione con i piloti. È opinione comune che le linee guida debbano continuare a evolversi, non a causa di incidenti isolati come quello di Austin, ma per il desiderio di dare coerenza alle decisioni dei commissari sportivi".

L'ultima evoluzione significativa delle linee guida - introdotte per la prima volta su richiesta dei piloti nel 2022 - si è verificata dopo il GP di Singapore del 2023 e nella riunione del Messico, pur essendoci stati disaccordi specifici, il tono generale dell'incontro è stato collaborativo.