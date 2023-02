F1 | La FIA ricava 27 milioni di dollari dalle tasse di iscrizione

Carica lettore audio

I piloti e le squadre devono pagare una tassa per partecipare al Mondiale di Formula 1 in base ai risultati ottenuti l'anno precedente, con una quota fissa a cui si aggiunge un importo stabilito per ogni punto ottenuto.

Grazie al numero sempre crescente di eventi ed all'introduzione delle gare sprint, i punti in palio sono più numerosi che mai.

Con 23 gare e sei Sprint, nel 2023 saranno disponibili 443 punti in più rispetto a cinque anni fa, prima dell'avvento degli Sprint e dei punti bonus per il giro più veloce.

Ma la quota per punto non è diminuita per compensare questa situazione. Secondo il Regolamento Sportivo FIA 2023, tutte le squadre sono tenute a pagare un importo forfettario di 617.687 dollari, più una quota per ogni punto ottenuto. La quota per i punti è aumentata da 6.926 a 7.441 dollari per il campione del mondo costruttori e da 5.770 a 6.174 dollari per le altre nove squadre.

Le quote dei piloti non vengono rese pubbliche, ma Motorsport.com ha appreso che per il 2023 è stata aumentata di quasi il 30%, passando da 1.623 a 2.100 dollari per punto ottenuto.

Se si aggiunge la tassa forfettaria di 16.236 dollari (12.256 dollari più 3.980 dollari per l'assicurazione), la FIA incassa 26.699.573 dollari, una cifra significativamente superiore rispetto al passato.

La Red Bull è naturalmente la più colpita, in quanto ha conquistato sia il campionato piloti che quello costruttori con Verstappen e Sergio Perez.

Supponendo che il team copra tutte e tre le tasse, la squadra di Milton Keynes pagherà 6.242.636 dollari per l'iscrizione, oltre a 969.636 dollari per Verstappen e 656.736 dollari per il terzo classificato Perez. Ciò significa che alla squadra spenderà quasi otto milioni di dollari di tasse FIA solo per essere autorizzata a correre.

In occasione del gala di premiazione della FIA a dicembre, il team principal Christian Horner ha detto: "Non mi ero reso conto di quanto dovessimo pagare alla FIA per i punti. Ho ricevuto il conto l'altro giorno ed è stato incredibile".

Winner Max Verstappen, Red Bull Racing, in the drivers' press conference Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Parlando all'emittente austriaca ServusTV, Verstappen ha anche definito la somma "assurda".

"Non credo sia giusto dover pagare così tanto", ha detto all'inizio dell'inverno. "Non è così negli altri sport. E ci sono sempre più gare...".

All'altro capo della griglia, il conto totale della Williams è di soli 707.951 dollari per Alex Albon e il nuovo arrivato Logan Sargeant, dopo l'ultimo posto nel 2022.

La FIA ha storicamente utilizzato le entrate per promuovere la ricerca ed i miglioramenti in materia di sicurezza, come i sistemi HANS e halo, anche se non è del tutto chiaro come vengano utilizzati i fondi.

Nella sua tabella di marcia quadriennale fissata per il 2022, l'organo di governo ha sottolineato che avrebbe incrementato i finanziamenti agli sport motoristici di base nei Paesi membri ed aumentato i fondi per la ricerca sui progetti di sicurezza stradale.

Ha inoltre promesso di introdurre un bilancio e una rendicontazione finanziaria trasparenti come uno dei suoi obiettivi principali.

Le tasse 2023 di team e piloti

Team Punti 2022 Tassa base Tassa per punti Tassa totale Red Bull 759 617,687.00 7,411.00 6,242,636.00 Ferrari 554 617,687.00 6,174.00 4,038,083.00 Mercedes 515 617,687.00 6,174.00 3,797,297.00 Alpine 173 617,687.00 6,174.00 1,685,789.00 McLaren 159 617,687.00 6,174.00 1,599,353.00 Alfa Romeo 55 617,687.00 6,174.00 957,257.00 Aston Martin 55 617,687.00 6,174.00 957,257.00 Haas 37 617,687.00 6,174.00 846,125.00 AlphaTauri 35 617,687.00 6,174.00 833,777.00 Williams 8 617,687.00 6,174.00 667,079.00 $ 21,624,653.00 Pilota Punti 2022 Tassa base Tassa per punti Tassa totale Verstappen 454 16,236.00 2,100.00 969,636.00 Leclerc 308 16,236.00 2,100.00 663,036.00 Perez 305 16,236.00 2,100.00 656,736.00 Russell 275 16,236.00 2,100.00 593,736.00 Sainz 246 16,236.00 2,100.00 532,836.00 Hamilton 240 16,236.00 2,100.00 520,236.00 Norris 122 16,236.00 2,100.00 272,436.00 Ocon 92 16,236.00 2,100.00 209,436.00 Alonso 81 16,236.00 2,100.00 186,336.00 Bottas 49 16,236.00 2,100.00 119,136.00 Magnussen 25 16,236.00 2,100.00 68,736.00 Gasly 23 16,236.00 2,100.00 64,536.00 Stroll 18 16,236.00 2,100.00 54,036.00 Tsunoda 12 16,236.00 2,100.00 41,436.00 Zhou 6 16,236.00 2,100.00 28,836.00 Albon 4 16,236.00 2,100.00 24,636.00 De Vries 2 16,236.00 2,100.00 20,436.00 Piastri 0 16,236.00 2,100.00 16,236.00 Hülkenberg 0 16,236.00 2,100.00 16,236.00 Sargeant 0 16,236.00 2,100.00 16,236.00 $5,074,920.00 $ 26,699,573.00