F1 | La FIA non esiterà ad agire sulla flessibilità dei fondi

L'era delle nuove regole della F1 in questa stagione ha portato a uno spostamento verso un concetto di effetto suolo, con molta più deportanza dell'auto generata dal flusso d'aria che scorre sotto al fondo.

Le nuove auto hanno grandi tunnel Venturi sul lato inferiore per aiutare a dirigere l'aria, e i cambiamenti di progettazione hanno spinto a ripensare la ricerca di nuove aree per avere vantaggi prestazionali.

Man mano che i team hanno capito meglio questa nuova generazione di vetture, si sono rapidamente resi conto che si può ottenere un grande vantaggio massimizzando i flussi sotto al fondo.

Questo ha portato all'accettazione del fatto che nel 2022 ci sarà bisogno di un assetto delle sospensioni molto più rigido, ma ora si teme che le squadre possano iniziare a usare trucchi per flettere i bordi del fondo verso il basso per ottenere ancora più prestazioni.

Questa flessione potrebbe aiutare a sigillare meglio il flusso d'aria sotto alla vettura, che produrrebbe molto più del fenomeno dell'effetto suolo per aumentare la downforce.

La FIA è consapevole che questo è un percorso che alcune squadre potrebbero seguire nel 2022, ma dice che sarà vigile su ciò che sarà fatto e risponderà immediatamente se vede qualcosa di disdicevole.

Nikolas Tombazis, il responsabile del settore monoposto della FIA, ha detto: "Per quanto riguarda la flessione del diffusore o dei bordi del fondo, terremo sempre d'occhio qualsiasi flessibilità e imporremo, quando necessario, prove per ridurre tali effetti e così via".

"Con il nuovo regolamento, è inevitabile che ci possano essere alcune aree che non sono state previste correttamente in termini di flessibilità, e questo potrebbe richiedere dei miglioramenti in corso d'opera".

"Non esiteremo a farlo. Le regole ci permettono di intervenire se riteniamo che si stiano verificando degli abusi in alcune aree".

L'amministratore delegato della F1 Ross Brawn ha detto che è improbabile che le squadre la facciano franca con questi trucchi, poiché i rivali osservano da vicino ogni strana flessione della carrozzeria - come è successo con le ali posteriori nel 2021.

"Penso che la questione dell'elasticità aerodinamica sia qualcosa che non possiamo evitare in F1", ha spiegato. "È lì da quando gli ingegneri hanno iniziato ad apprezzare i guadagni in termini prestazionali che potrebbero derivare dalla realizzazione di parti flessibili".

"È qualcosa che la FIA ha sempre dovuto tenere sotto controllo, ma i regolamenti permettono una risposta rapida da parte della FIA. E, con tutta l'analisi che è possibile, è possibile raccogliere abbastanza rapidamente ciò che le squadre stanno facendo".

"Con il livello di fotografia e di analisi video di queste, le squadre si tengono davvero il fiato sul collo a vicenda. Ricordiamo tutto il trambusto per le ali posteriori, durante la scorsa stagione, quindi si stanno quasi auto-controllando a vicenda".

"Nel momento in cui c'è un problema, iniziano ad alzare le loro obiezioni. Quindi la FIA saprà molto rapidamente di qualsiasi area di preoccupazione, e sono sicuro che abbia la capacità di occuparsene molto rapidamente durante la notte".

Una delle altre conseguenze della direzione di set-up richiesta dalle auto a effetto suolo è che le squadre saranno costrette ad usare delle sospensioni molto più rigide, nel tentativo di garantire che l'altezza di marcia rimanga il più stabile possibile.

Questo ha suscitato alcune preoccupazioni riguardo alla possibilità che queste vetture possano essere "brutali" per i piloti, come è successo nell'ultima era dell'effetto suolo della F1 nei primi anni '80.

Tombazis non è troppo preoccupato della situazione, però, e pensa che sia positivo che le macchine di F1 2022 saranno più toste per i piloti.

"Siamo consapevoli del fatto che le vetture, al fine di ricercare le prestazioni, hanno bisogno di essere più basse e più vicine al terreno", ha detto. "Di conseguenza, hanno bisogno di essere tenute un po' più rigidi rispetto alle vetture precedenti. Alcune delle vetture precedenti correvano con rake enorme e questa è ormai probabilmente una cosa del passato".

"Vogliamo che i piloti facciano la differenza e vogliamo che le vetture siano anche difficili da guidare, non facili. Non è mai facile, ma sapete cosa intendo. Penso che certi aspetti per rendere le monoposto un po' più aggressive da guidare siano abbastanza importanti".

"E' una situazione che monitoreremo, ma non credo che sia un motivo di preoccupazione particolarmente significativo".

I cambiamenti di assetto innescati dalle nuove auto a effetto suolo

I team di F1 lavoreranno sulla configurazione della loro monoposto in modo diverso rispetto agli anni passato e ciò non è dovuto solo al ritorno alle sospensioni classiche, con sistemi complessi come l'idraulica e gli inverter che sono stati usati e ora fuorilegge.

I team ora devono anche considerare come questo cambiamento nelle sospensioni sia influenzato dal passaggio alle ruote da 18 pollici e ai pneumatici con fianchi meno profondi.

Come conseguenza di questo e del nuovo concetto aerodinamico, le squadre debbano rivalutare l'altezza di marcia complessiva e l'inclinazione. E' improvabile che l'atteggiamento rake del naso verso il basso offra lo stesso beneficio che ha dato all'era precedente di monoposto. Invece potremmo vedere delle quadra che cercano di girare con un assetto molto più rigido e vicino al suolo, in modo che il flusso che attraversa i tunnel del fondo sia più stabile.

La FIA si è resa conto che questo potrebbe portare ad alcuni trucchi interessanti legati all'elasticità aerodinamica distribuiti sul fondo del pavimento, con l'obiettivo di far flettere i bordi dello stesso verso il basso.

C'è chiaramente un vantaggio in termini di prestazioni nel farlo. Anche facendolo in piccola quantità, i vortici creati da tali soluzioni possono essere equivalenti alla creazione di un bordo fisicamente sigillato tra l'auto e la pista.

Qualora dovessero sorgere delle soluzioni del genere, si tratterà di capire quanto rapidamente la FIA riuscirà a reagire nei confronti di questi tentativi di far flettere il fondo.

Ma, come ha fatto nel 2021, quando ha aggiunto e rafforzato i test pre-esistenti legati alla flessibilità delle ali posteriori, ha dimostrato che è stata disposta a intervenire nel momento in cui ritenga che i team si stiano spingendo troppo oltre i limiti.