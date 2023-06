F1 | La FIA corre ai ripari: in SQ3 si potrà usare la soft usata

Dopo quanto emerso a Baku, quando alcuni piloti non scesero in pista non avendo più set nuovi di gomme soft a disposizione per girare nelle qualifiche del sabato mattina, era emersa la possibilità che i piloti utilizzassero comunque le gomme da bagnato per segnare un tempo, anche perché ciò non era vietato dal regolamento.

In vista della seconda sprint shooutout in Austria, tuttavia, la Formula 1 ha modificato il regolamento e ciò significa che i team non potranno più utilizzare gomme intermedie su pista asciutta per segnare un crono. Secondo le regole originarie, i piloti erano obbligati a usare gomme medie nuove nelle sessioni SQ1 e SQ2 e poi solamente le soft nuove nella SQ3.

Le squadre si sono rese conto di non dover conservare un set di nuove soft per la SQ3 se ritenevano che tali pneumatici sarebbero stati più utili all'inizio del weekend, nelle FP1 o nella sessione di qualifiche del venerdì per il Gran Premio. Infatti, in Azerbaijan sia Yuki Tsunoda che Lando Norris avevano utilizzato tutte le gomme morbide nuove prima della sessione di qualifiche valida per la sprint, puntando a ottenere il massimo risultato al venerdì pomeriggio, la sessione che avrebbe deciso la griglia della gara di domenica.

Alla fine Tsunoda non è riuscito a fare la SQ3, mentre Norris sì. La McLaren aveva lasciato aperta l'opzione di correre con le intermedie, come previsto dal regolamento, nel caso in cui due piloti nella stessa situazione avessero fatto la SQ3. Tuttavia, Norris non aveva bisogno di scendere in pista per mantenere la posizione davanti al giapponese, quindi è rimasto nel garage e si è qualificato 10°.

La possibilità di utilizzare le intermedie in una sessione asciutta è stata vista come una farsa da molti nel paddock, e quindi è stata affrontata.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Fernando Alonso, Alpine A522, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Foto di: Alessio Morgese

Le regole sono state modificate per consentire ai piloti di utilizzare qualsiasi set di pneumatici morbidi nella SQ3. Ciò significa che i piloti possono ancora giocare d'azzardo utilizzando tutte le loro nuove soft prima delle qualifiche sprint, sapendo che almeno possono correre in SQ3 anche con le soft usate.

La porta era aperta per un tale cambiamento perché, ai sensi dell'articolo 1.4 del regolamento 2023, la FIA si è riservata il diritto di modificare facilmente le nuove regole sprint entro il 1° agosto dopo i primi esempi in Azerbaijan, Austria e Belgio.

Le circostanze rilevanti prevedevano che qualsiasi modifica "deve affrontare questioni non intenzionali sorte a seguito delle modifiche a questi regolamenti sportivi approvate dal WMSC nell'aprile 2023" e "deve essere esclusivamente finalizzata a garantire la correttezza sportiva o a evitare problemi organizzativi".

Inoltre, otto squadre dovevano essere d'accordo e in questo caso tutte, tranne una, hanno appoggiato la modifica regolamentare. Nelle note diramate in vista dell'evento di questo fine settimana al Red Bull Ring, il direttore di gara della F1 Niels Wittich ha scritto: "Al fine di evitare la riconosciuta conseguenza involontaria per cui in alcune situazioni i piloti possano correre con pneumatici intermedi su una pista asciutta, viene apportata la seguente modifica all'articolo 30.5.h del regolamento sportivo della Formula 1".

Pneumatici Pirelli Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sono state effettuate consultazioni con il titolare dei diritti commerciali, i commissari sportivi e le squadre. È stato ottenuto l'accordo della FIA, del titolare dei diritti commerciali e di nove concorrenti, in conformità con l'articolo 1.4".

"Di conseguenza, la mia decisione è che l'articolo 30.5 h) iv) sia modificato come segue - Articolo 30.5h iv formulazione rivista: nel periodo SQ3 dello sprint shootout, può essere utilizzato fino a un set di pneumatici da asciutto, e questo deve essere solo un set della specifica soft".