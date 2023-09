F1 | la FIA conferma: tutti i team conformi al Cost cap 2022

Con una nota ufficiale diffusa oggi la FIA ha confermato la conformità delle dieci squadre partecipanti al campionato mondiale di Formula 1 in merito al limite di budget relativo alla stagione 2022. Un atto ufficiale che spazza via le speculazioni emerse nelle ultime settimane, secondo le quali due squadre non sarebbero state dichiarate conformi, come già accaduto lo scorso anno.

“La FIA Cost Cap Administration ha rilasciato certificati di conformità a tutti i dieci concorrenti – ha comunicato la Federazione Internazionale – il processo di revisione è stato intenso e molto approfondito, iniziato con un'analisi dettagliata della documentazione presentata dalle squadre a cui ha fatto seguito un controllo molto dettagliato di tutte le attività svolte dai team all’esterno del programma Formula 1".

"Il processo ha richiesto molteplici visite presso le sedi delle squadre, così attente procedure di audit per valutare la conformità con i regolamenti finanziari. La Cost Cap Administration rileva che tutti i dieci concorrenti hanno sempre agito con uno spirito di buona fede e cooperazione durante tutto il processo”.

Una buona notizia per la Formula 1, che eviterà di essere travolta dalle polemiche come nel settembre di dodici mesi fa. La FIA ha inoltre comunicato piena fiducia nei regolamenti finanziari, che continueranno a essere sviluppati e perfezionati sulla base dei risultati di ciascun processo di revisione sia in termini di regolamenti stessi, che nel modo in cui vengono applicati e controllati.

“La FIA ha fatto e continuerà a fare investimenti significativi in questo dipartimenti – ha concluso la comunicazione ufficiale - per il beneficio collettivo di questo sport”.