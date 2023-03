F1 | La FIA conferma le quattro zone DRS a Melbourne

Carica lettore audio

Lo scorso anno, in seguito alle modifiche apportate al tracciato con l’eliminazione della vecchia chicane nel secondo settore, gli organizzatori del Gran Premio d’Australia e la FIA avevano pianificato di introdurre una quarta zona DRS per facilitare i sorpassi.

Per la prima volta in Formula 1 su un tracciato sarebbero state presenti ben quattro zone in cui sfruttare l’ala mobile, al contrario delle tre precedenti al rifacimento della pista.

Tuttavia, dopo le prime prove libere, la Federazione aveva scelto di rivedere il piano, riducendo il numero di zone in cui poter utilizzare l’ala mobile a tre. Per questioni di sicurezza, infatti, era stato deciso di rimuovere la terza area DRS, proprio quella aggiunta tra curva 8 e 9 in seguito alla rimozione della chicane.

“Per motivi di sicurezza, le zone DRS saranno ridotte a 3 per il resto dell'evento. Il rilevamento del DRS 1 sarà spostato a prima della curva 9, l'attivazione del DRS 1 sarà dopo la curva 10, il rilevamento del DRS 2 rimarrà invariato, mentre le seguenti zone di attivazione saranno rinumerate di conseguenza", aveva spiegato il direttore di gara Niels Wittich l’anno passato.

Dopo le preoccupazione della scorsa stagione, i piani per questo campionato sono nuovamente cambiati e la FIA ha approvato nuovamente l’utilizzo della quarta zona DRS per l’appuntamento di questo fine settimana. Ad anticiparlo erano stati gli organizzatori del Gran Premio d’Australia lo scorso febbraio, i quali avevano confermato il ripristino dell’area aggiuntiva.

Il detection point di questa nuova zona sarà il medesimo che era stato inizialmente pianificato per il 2022 e si troverà all’uscita di curva 6, facendo da riferimento sia per la zona tra curva 9 e 10 che quella successiva tra curva 10 e 11.

Yuki Tsunoda durante la track walk su quella che sarà la zona DRS aggiuntiva per questo fine settimana. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il secondo detection point è stato spostato ed adesso non è più posizionato in quello che adesso è l’ingresso di curva 12, ma nel punto di frenata di curva 13, la penultima curva del tracciato. Questo consentirà ai piloti di usare il DRS sia sul rettilineo principale che tra la curva 2 e 3 come negli anni precedenti.