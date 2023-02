F1 | La FIA conferma i nomi dei sei motoristi per il 2026 La Federazione Internazionale ha comunicato i sei motoristi che hanno aderito ai regolamenti 2026 per la nuova generazione di Power Unit: oltre a Ferrari, Mercedes e Alpine si aggiungono Audi, Honda e Red Bull Ford, con quest'ultima fresca di annuncio ufficiale nella presentazione di New York.