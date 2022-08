F1 | La FIA chiarisce la penalità di Leclerc e il "buco" regolamentare

Carica lettore audio

Leclerc è uno dei sette piloti che hanno ricevuto una penalità sulla griglia in vista delle qualifiche di oggi a Spa-Francorchamps, visto che sono molti i piloti che hanno optato per montare una power unit nuova questo fine settimana.

La Ferrari ha deciso di adottare i nuovi elementi della power unit in due tranche separate, coprendo una penalità di 15 posozione per la sostituzione della MGU-K e per la batteria, seguita da un'ulteriore penalità di cinque posizione per l'adozione di una nuova centralina.

In questo modo, si supera il limite di 15 posizioni di penalità legate alla power unit oltre il quale il pilota dovrebbe essere retrocesso al fondo dello schieramento. Il regolamento, infatti, recita: "Se un pilota incorre in una penalità superiore a 15 posizioni in griglia, dovrà iniziare la gara dal fondo della griglia di partenza".

Ma a quanto pare è emersa una scappatoia nel regolamento, in quanto la Ferrari ha subito due penalità separate, nessuna delle quali superava le 15 posizioni.

"La formulazione della frase è al singolare 'una penalità' e nessuno dei due documenti ha imposto più di 15 posizioni in griglia", ha riconosciuto la FIA in un bollettino prima delle qualifiche. "Quindi si potrebbe interpretare che questo non fa scattare una penalità 'back of the grid'".

Questo avrebbe permesso a Leclerc di prendere una power unit nuova ma di partire comunque davanti a tutti quei piloti che invece avevano superato il limite delle 15 posizioni con una sola penalità, compreso il suo rivale per il titolo Max Verstappen, indipendentemente dalla sua posizione in griglia.

Tuttavia, la FIA ha confermato che Leclerc verrà a sua volta arretrato al fondo della griglia, e questo significa che la sua posizione di partenza sarà definita dall'ordine in cui si qualificheranno i piloti incappati nella stessa sanzione.

Questo perché le regole stabiliscono anche che le penalità per la power unit "saranno cumulative" e che la penalità di 15 posizioni prese in un colpo solo riguardano due elementi distinti, e quindi dovrebbero essere trattate allo stesso modo, come se fossero coperte da due documenti separati.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Erik Junius

"Logicamente, a prescindere dal numero di documenti in cui vengono pubblicate le penalità, tutte le decisioni si accumulano nel corso del weekend di gara e qualsiasi cosa superi il limite di 15 posizioni fa scattare la penalità che porta in fondo alla griglia", ha dichiarato la FIA.

È importante notare che la penalità "inizia la gara dal fondo della griglia di partenza" è incorporata nell'Articolo 28 (Uso della Power Unit) ed è stata introdotta specificamente in risposta alle penalità in griglia insensatamente elevate dovute ai cambi di PU, ma non è mai stata accumulata alle penalità in griglia imposte da altri articoli del Regolamento.

"Il testo deve essere letto in modo olistico come parte dell'Articolo 28.3 e non fa riferimento ad altri articoli. Questa spiegazione viene fornita perché è la prima volta che si verifica questa situazione e si tratta di un precedente".

Ciò significa che Leclerc si unirà a Verstappen, Lando Norris, Esteban Ocon, Guanyu Zhou e Mick Schumacher con una penalità "back of the grid".

Valtteri Bottas ha una penalità di 20 posizioni, ma partirà davanti ai piloti citati, indipendentemente dalla sua posizione in qualifica, perché solamente 15 di queste sono legate agli elementi della power unit.