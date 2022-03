F1 | La FIA approva un nuovo sistema di recinzioni per le piste

Carica lettore audio

Le piste di Formula 1 potrebbero presto essere dotate di un nuovo sistema avanzato di recinzione per i detriti, con la FIA che ha approvato un design che possa essere più sicuro per gli appassionati che andranno a seguire le corse in autodromo.

L'azienda svizzero Geobrugg ha utilizzato le ultime tecnologie per creare una recinzione anti-detriti che è abbastanza resistente da permettere un maggiore spazio tra i pali d'acciaio che reggono la struttura.

Il requisito di un minor numero di pali sarà un vantaggio per gli spettatori a bordo pista, in quanto dovrebbe offrire una maggiore visibilità di ciò che accade sul tracciato.

La maggior parte delle recinzioni per i detriti ha una distanza di 4 metri tra i pali d'acciaio. Ma questo nuovo design è stato approvato per consentire una distanza di 6 metri tra palo e palo senza che la struttura perda di efficacia e di sicurezza.

Avere meno pali di recinzione offre un miglior livello di sicurezza per i piloti di moto, perché c'è meno possibilità che impattino contro uno dei pali della recinzione qualora dovessero uscire di pista.

Il nuovo design offre anche vantaggi di sostenibilità, poiché richiede meno container per il trasporto rispetto alle soluzioni precedenti. inoltre non richiede tanti punti di collocazione con il cemento per i pali e questo consente una maggiore velocità d'installazione.

La recinzione ha appena ricevuto l'omologazione della FIA per essere montata sui circuiti di Grado 1, che è il massimo livello di sicurezza che le piste devono raggiungere se vogliono poter ospitare la Formula 1.

Jochen Braunwarth, direttore delle soluzioni per il motorsport di Geobrugg, ha dichiarato: "Abbiamo puntato su un prodotto che possa essere una rivoluzione nelle recinzioni per detriti".

"Un impatto massiccio sulla sostenibilità, cercando allo stesso tempo di migliorare la sicurezza e la facilità di installazione del sistema. Questo era il nostro obiettivo. Credo che non solo siamo riusciti a ottenerlo, ma siamo andati oltre".

"I circuiti cercano soluzioni più sostenibili e una migliore esperienza visiva per gli spettatori. E penso che il nostro prodotto sia in grado di soddisfare tutte queste richieste".

La maggior distanza tra i pali della recinzione è stata resa possibile grazie all'uso di un cavo di diametro maggiore, di 16 millimetri, in combinazione con spirali elicoidali ad alta resistenza per collegare il cavo alla rete.

La recinzione è stata sottoposta a test approfonditi che hanno incluso l'uso di un'auto a grandezza natura per testare la sua efficacia in un impatto a 150 km/h.