F1 | La FIA ammette: a Singapore bisognava penalizzare Verstappen

La FIA ha confermato che l'olandese avrebbe dovuto ricevere la penalità standard di tre posizioni in griglia per una delle sue due infrazioni, che lo avrebbe fatto scendere dall'11° al 14° posto sulla griglia di partenza.

La FIA ha inoltre promesso che le decisioni di Singapore non saranno utilizzate come precedenti e saranno di fatto cancellate dal database degli incidenti passati a cui gli steward fanno riferimento per le loro decisioni.

Verstappen è stato oggetto di tre indagini: la prima per aver ostacolato Yuki Tsunoda, un'altra per aver bloccato Logan Sargeant e una terza per aver essersi fermato alla fine della pit lane creando una coda di vetture alle sue spalle.

Alla fine l'olandese è sfuggito a qualsiasi possibile sanzione per l'incidente di Sargeant e ha ricevuto due reprimere per gli altri due episodi, ovvero per aver ostacolato Tsunoda e per l'attesa nella corsia dei box.

Il fatto che non avesse ricevuto un messaggio radio relativo a Tsunoda è stato considerato una circostanza attenuante e la squadra è stata multata di 5000 euro. La decisione ha sorpreso team e piloti rivali, dato che tradizionalmente gli incidenti di queste genere portano a penalità in griglia, tanto che diverse squadre si sono recati dai commissari sportivi per discutere la questione.

Al termine delle qualifiche, anche lo stesso Verstappen si aspettava di ricevere almeno una penalità in griglia e si è assunto la piena responsabilità dell'incidente di Tsunoda. Interpellato da Motorsport.com, il due volte campione del mondo aveva spiegato: "Sì, non è stato bello. Non l'ho visto perché ero alla radio a parlare di un problema. E poi non ho ricevuto indicazioni fino a quando non era praticamente dietro di me. Questo riassume la mia qualifica: è stata super frenetica e disordinata".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton

Pierre Gasly, che ha ricevuto due penalità di tre posizioni per impeding durante il weekend in Spagna, è stato uno dei tanti a essere confuso dall'esito della gara. "Ho avuto decisioni contro di me, con penalità per un totale di sei posizioni a Barcellona quest'anno, ed è stato sicuramente molto meno di quello che ho visto ieri [sabato in qualifica a Singapore]. Forse ora questo è permesso. Non lo so, chiederò".

Lando Norris è stato un altro pilota che non ha compreso il perché sia stata assegnata solo una reprimenda: "Penso che dovrebbero esserci sanzioni più severe per chi blocca, perché lo fanno in tanti. Rovina il giro, rovina la qualifica, ha messo fuori gioco Yuki in qualifica, che era primo in Q1. Nessuno sembra preoccuparsi abbastanza. È successo spesso in questa stagione, a me è successo parecchie volte, soprattutto con certi team", ha detto l'inglese alla vigilia del weekend in Giappone.

L'argomento è stato affrontato nella riunione dei team manager di venerdì a Suzuka e lo steward Matteo Perini, che ha lavorato a Singapore e sta dando continuità qui in Giappone. Perini ha ammesso che, dopo aver rivisto l'episodio in cui è stato coinvolto Verstappen, avrebbe dovuto essere una penalità in griglia.

Inoltre, Sargeant avrebbe dovuto probabilmente ricevere una penalità per un incidente separato che ha coinvolto Lance Stroll, anche se nel suo caso vi erano altre circostanze che hanno portato alla scelta di non sanzionarlo.

Tabellone FIA Foto di: Erik Junius

Perini ha confermato che le reprimende di Verstappen non saranno utilizzati come precedente in futuro e che la mancanza di avvisi radio da parte delle squadre sulle vetture in avvicinamento non deve essere considerata una circostanza attenuante che protegge il pilota da una punizione più severa.

Per quanto riguarda l'incidente di Verstappen nella pitlane, i commissari di Singapore hanno confermato la loro decisione originaria di dare una reprimenda in quanto l'attesa nella pit lane non è espressamente vietata dal regolamento, ma hanno detto alla FIA che dovrebbe esserci un regolamento che copra tali circostanze.

Sebbene i team e i piloti abbiano ora le idee chiare, potrebbero anche mettere in discussione il fatto che a Singapore Verstappen sia partito tre posizioni più in avanti rispetto a quanto avrebbe dovuto, negando così potenzialmente ai rivali punti preziosi, con una scalata più facile al suo quinto posto finale.