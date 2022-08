F1 | La Ferrari scommette sul caldo, ma Max è straripante

Carica lettore audio

Al termine delle qualifiche disputate oggi a Spa Carlos Sainz non ha avuto l’esultanza tipica di chi, al di là delle numerose penalità, si è assicurato la partenza dalla pole position nella gara di domani.

“Il gap da Max (0”632) è importante, e non sappiamo se è legato alle temperature o ad altri motivi”, ha commentato Sainz, ed in effetti non è certo usuale vedere dei margini di tale portata in questa stagione. Sulla superiorità di Verstappen non ci sono dubbi, e sia gli avversari che lo stesso campione del mondo, sono certi che domani Max lotterà per il podio se non per il successo.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Erik Junius

C’è però un motivo che giustifica, non tutto, ma una parte della differenza di performance che si è vista oggi a Spa tra Ferrari e Red Bull.

La Scuderia ha utilizzato un’ala più carica, ed ovviamente ha pagato sui tratti rettilinei un gap di velocità massima rispetto al tandem Verstappen-Perez, scesi in pista con un setup più scarico.

Sainz ha avuto la possibilità di sfruttare la scia di Leclerc, un vantaggio che è risultato cruciale per sopravanzare Perez (con una strategia perfetta da parte del box della Scuderia) ma in generale sia nel primo che nel terzo settore le Red Bull hanno confermato un buon vantaggio sugli avversari.

La Ferrari F1-75 fa scintille mentre Leclerc spinge in qualifica Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La scelta tecnica fatta dalla Ferrari è legata ai 44 giri in programma domani, in una gara che si preannuncia in condizioni ambientali più calde rispetto a prove libere e qualifica, dove la temperatura della pista si è confermata stabilmente sui 20 gradi.

Le previsioni meteo indicano una domenica assolata, e secondo alcune stime la superfice stradale potrebbe avvicinarsi ai quaranta gradi, creando delle condizioni inedite per team e piloti.

Un altro aspetto che ha influito sul gap tra la miglior Red Bull e la miglior Ferrari è stata l’assenza di Leclerc dalla lotta per la pole position. Non è un mistero che sul giro veloce Charles abbia qualcosa in più rispetto a Sainz, ma il monegasco (a differenza di Verstappen) non ha preparato la qualifica come di consueto, sapendo che in ogni caso avrebbe preso il via nella seconda metà della griglia.

Ferrari F1-75: sopra l'ala scarica e sotto quella tipo Baku usata in qualifica a Spa Photo by: Giorgio Piola

Il ‘caso’ del set di gomme utilizzato da Leclerc nel primo run della Q3 (Charles ha chiesto al team per quale motivo gli avessero montato un set di gomme nuove) non è stato in realtà un caso.

Dopo i riscontri emersi dalla Q1 e dalla Q2 nel box della Scuderia hanno valutato Esteban Ocon come una possibile minaccia per Charles, e per non correre rischi hanno cambiato il piano originale (che prevedeva nella Q3 l’utilizzo di set usati) montando l’ultimo set di gomme rosse.

“Se parliamo della qualifica non c’era storia – ha commentato Leclerc – oggi Max era su un altro livello, ma nel passo gara eravamo molto più vicini, questo è quanto abbiamo visto ieri. Sulle performance di oggi potrebbero aver inciso tanti aspetti, quindi meglio aspettare domani per avere un quadro più chiaro”.