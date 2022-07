F1 | La Ferrari è cresciuta ed è competitiva in tutte le condizioni

Carica lettore audio

La robustezza delle power unit sarà ancora un cantiere aperto, ma in termini di performance la Ferrari è sempre più solida. Cambiano le tipologie di circuiti, le temperature ambientali e le mescole portate in pista dalla Pirelli, ma la F1-75 (maturata con gli sviluppi tecnici) sembra adattarsi subito a tutte le condizioni. La classifica di giornata emessa al Paul Ricard conferma Carlos Sainz e Charles Leclerc davanti a tutti, con Max Verstappen ad oltre mezzo secondo. La bontà del lavoro svolto dal box della Scuderia è emersa in modo chiaro nei team radio di Verstappen, messaggi non proprio tranquillizzanti per la Red Bull.

“Ho molto sovrasterzo nel primo settore”, ha chiarito Max subito dopo aver completato la sua simulazione di qualifica e poco l’olandese dopo ha ribadito di non voler partire in terza posizione (al via della gara di domenica), un invito alla squadra a non passare subito ai long-run. La Ferrari ha subito confermato un ottimo passo nel terzo settore del Paul Ricard, il tratto più lungo del circuito francese (con un margine di più tre decimi su Verstappen) e questo ha portato la Red Bull a cercare un compromesso sacrificando il secondo settore nella sessione FP2. Ma non è cambiato poi molto, Sainz si è confermato il più veloce nella settore 1, Verstappen nel settore 2, e Leclerc nel terzo, ma con margini molto favorevoli alle due Ferrari.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“C’è ancora qualcosa nell’equilibrio della macchina che ci sfugge – ha commentato Verstappen – ma stavamo anche facendo delle prove sulla monoposto. Quindi daremo un’occhiata, perché domani serve essere più veloci”. Ad una prima lettura dei riscontri l’olandese potrebbe essere più soddisfatto dei dati emersi nelle simulazioni di gara, anche se ormai si parla di long-run che variano dai 5 ai 10 giri, ovvero poca roba rispetto agli stint che dovranno essere coperti domenica. Max è stato molto veloce, coprendo quattro giri sul piede del minuto e trentasette secondi, un limite raggiunto dai due ferraristi solo nelle prime due tornate. Ma in ottica gara sembra un riferimento più affidabile il tempo di 1’38”499 ottenuto da Leclerc al decimo passaggio.

Quando è stato chiesto a Verstappen se i dati ricavati sono serviti a fare chiarezza sul degrado anomalo accusato in gara due settimane fa a Spielberg, l’olandese è stato chiaro: “Non lo so, e nel complesso questa pista è molto dura per le gomme, quindi non si possono fare confronti con Spielberg. In generale penso che avessimo bisogno di qualche giro in più per farci un’idea più chiara”. La sessione FP3 di domani aiuterà ad avere un quadro più completo, ma non sarà una serata delle più tranquille per la Red Bull. Anche la giornata non è stata proprio lineare, visto che tra le due sessioni di prove libere il box sembrava un cantiere, tra pelli di carbonio aggiunte a pezzi a rischio rottura e smerigliatrici in azione per limare altri parti montate per la prima volta sulla RB18.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

L’adiacente box Ferrari è sembrato una macchina molto ben oleata, ed anche se questo non è garanzia di successo (né in qualifica, né in gara) è comunque un segnale di buona programmazione. Domani sarà montata la power unit 4 sulla monoposto di Sainz, e questo porterà lo spagnolo a scattare dall’ultima finale domenica. I 53 giri di gara saranno soprattutto una questione di gestione gomma, e tutti nel paddock ne sono consapevoli. Anche la Mercedes, che oggi ha deluso un po' dopo i proclami arrivati alla vigilia del weekend. Il fine settimana è ancora lungo, ma le battute iniziali di Hamilton e Russell non hanno confermato nulla di diverso rispetto alle ultime tappe.