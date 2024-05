F1 | La famiglia Schumacher vince la causa per l'intervista fatta con l'IA

Die Aktuelle ha suscitato un'enorme polemica quando ha pubblicato in prima pagina un articolo che affermava di avere una "prima intervista" con Schumacher dopo l'incidente sugli sci del 2013.

All'interno, e senza alcun permesso da parte della famiglia, la rivista ha pubblicato citazioni generate con l'intelligenza artificiale.

Il turbamento provocato dall'intervista ha spinto gli editori a rimuovere dal suo incarico la direttrice della rivista, Anne Hoffmann, e successivamente a presentare le proprie scuse.

"Questo articolo di cattivo gusto e fuorviante non sarebbe mai dovuto apparire", ha scritto l'amministratore delegato di Funke, Bianca Pohlmann, in un comunicato. "Non soddisfa in alcun modo gli standard giornalistici che noi e i nostri lettori ci aspettiamo da una casa editrice come Funke".

"A seguito della pubblicazione di questo articolo, saranno tratte immediate conseguenze sul piano personale". La direttrice di Die Aktuelle, Anne Hoffmann, che ha avuto la responsabilità giornalistica del giornale dal 2009, sarà sollevata dalle sue funzioni a partire da oggi".

Tuttavia, la famiglia Schumacher ha intrapreso un'azione legale sulla questione, che è stata discussa nei tribunali tedeschi.

Alcune fonti hanno confermato che gli editori di Die Aktuelle hanno raggiunto un accordo presso il tribunale del lavoro di Monaco per garantire un risarcimento per l'intervista. Si ritiene che la famiglia di Schumacher riceverà 200.000 euro.

Jean Todt and Corinna Schumacher at the Michael Schumacher Celebration Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

La famiglia Schumacher ha mantenuto uno stretto riserbo sulle condizioni del sette volte campione del mondo e sul suo recupero dopo l'incidente sugli sci che gli ha provocato una grave lesione cerebrale.

Il pilota sta continuando a riprendersi dall'incidente nella sua casa in Svizzera e da allora non è stato più visto in pubblico, e solo gli amici più stretti della famiglia hanno mantenuto i contatti.

L'unico sguardo sulla vita degli Schumacher è stato dato dal documentario Netflix "Schumacher", curato dalla famiglia e pubblicato nel 2021, con interviste alla moglie Corinna ed al figlio Mick.

Nel documentario, Corinna ha dichiarato: "Viviamo insieme a casa. Facciamo terapia. Facciamo tutto il possibile per far stare meglio Michael, per assicurarci che sia a suo agio e per fargli semplicemente sentire la nostra famiglia, il nostro legame".

"Stiamo cercando di continuare a essere una famiglia, come piaceva e piace ancora a Michael. E stiamo andando avanti con le nostre vite".