F1 | La crisi della Ferrari trascina sul fondo anche Leclerc

Le Ferrari si lecca le ferite. Per come si era messo il weekend di Silverstone il quinto posto finale di un solido Carlos Sainz è il massimo risultato a cui la Scuderia poteva ambire, piazzamento che in termini di performance è stato anche favorito dal ritiro di George Russell.

La SF-24 versione ‘Imola’ ha fatto quello che poteva, Sainz ha interpretato molto bene le varie fasi di una corsa difficile costruendo il suo risultato finale proprio nei passaggi tra slick-intermedie-slick. Non era realisticamente possibile ambire a nulla di più, complessivamente il passo confermato da Mercedes, Red Bull e McLaren si è confermato in linea con le aspettative, ovvero impossibile per Sainz e Leclerc.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Il monegasco merita però un’analisi a parte. Che non sia un buon momento per Charles è evidente, alcune disavventure sono state anche favorite da circostanze, ma nelle ultime quattro gare si sono visti diversi errori. Oggi a Silverstone Leclerc è stato autore di un’ottima partenza che gli ha permesso di recuperare tre posizioni, poi la sua rimonta ha avuto un primo stop dietro Lance Stroll.

Charles è riuscito a passare l’Aston Martin al giro 13 e a quel punto davanti a lui c’era Sainz, con un gap di cinque secondi. Nelle successive cinque tornare Leclerc ha perso terreno rispetto al suo compagno di squadra e quando sono iniziate a cadere le prime gocce di pioggia ha chiesto alla squadra di passare alle gomme intermedie. Il muretto ha dato l’okay, ma l’input arrivato da Charles si è rivelato sbagliato. Le possibilità di Leclerc di poter concludere la corsa in sesta posizione sono terminata in quel momento.

Lo scenario è complesso. O Leclerc ha sbagliato la lettura delle condizioni (Sainz e Hamilton nello stesso momento hanno confermato che la pista era ancora da slick) o è stata una chiamata figlia della frustrazione di chi non accetta di poter ambire come miglior risultato ad una sesta posizione.

“Ora è chiaro che non è stata la scelta giusta – ha commentato Frederic Vasseur – e forse è stata dovuta dal fatto di essere dieci secondi dietro Carlos. Credo che Charles abbia visto in quella chiamata la possibilità di tornare a lottare per il podio, ma non sono arrabbiato per questo. Nel giro in cui Charles si è fermato Hamilton è andato largo alla curva 1, Russell è andato largo alla curva 1, un'altra macchina è andata larga alla curva 15 e avrebbe potuto essere una buona decisione. Quando ti trovi nel gruppo di testa non corri rischi, scegli in base anche alledecisioni degli avversari diretti, ma se sei dietro è diverso”.

La Ferrari esce da Silverstone con il peggior bottino di tappa dopo il doppio ritiro di Montreal. La seconda posizione nella classifica Costruttori è ancora nelle mani della Scuderia grazie anche agli errori di strategia commessi dalla McLaren, salita comunque a -7.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

La lettura del weekend di Vasseur è quella di un sacrificio necessario per capire cosa non funziona nel pacchetto “Barcellona”. “Non ci sono test – ha sottolineato – non possiamo girare per capire e risolvere i problemi se non nei weekend di gara. È molto difficile come squadra sacrificare le sessioni di prove libere del venerdì perché sai che dovrai recuperare, e in quest’ottica la pioggia caduta nella sessione FP3 di sabato mattina non ci ha aiutato”.

La settimana di pausa prima di partire per Budapest sarà molto utile per fare a Maranello il punto della situazione. Silverstone dovrebbe aver fatto chiarezza su cosa è da salvare nel pacchetto Barcellona e quali sono gli aspetti da correggere. Nel frattempo, però, il tempo scorre veloce e gli avversari si fanno sotto. L’annunciato sorpasso della McLaren è ormai imminente, ma all’orizzonte inizia a materializzarsi anche la minaccia della Mercedes.