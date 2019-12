La Bandiera a scacchi batte il pannello: la F1 torna al passato

Per questa ragione, la FIA ha cambiato la formulazione dei regolamenti di F1, nelle quali il segnale di fine gara era diventato un pannello a scacchi.

Questa era stata una risposta all'errore del Gran Premio del Canada del 2018, quando la modella Winnie Harlow aveva erroneamente sventolato la bandiera a scacchi con un giro d'anticipo per errore.

Tuttavia, nel Gran Premio del Giappone di quest'anno, un errore di sistema legato al pannello ha a sua volta decretato la fine della corsa con un giro d'anticipo, nonostante tutti abbiano continuato a spingere fino al raggiungimento della bandiera a scacchi.

La classifica finale, però, è stata stilata in base a quella del giro precedente, regalando a Sergio Perez il nono posto, nonostante il pilota della Racing Point fosse entrato in collisione con la Toro Rosso di Pierre Gasly in quello che avrebbe dovuto essere l'ultimo giro.

A pagarne le conseguenze sono stati quindi Nico Hulkenberg, scivolato decimo con la sua Renault, ed il compagno Lance Stroll, rimasto fuori dal tutto dalla zona punti.

Dopo il Gran Premio, il direttore di gara Michael Masi non era stato in grado di spiegare se si fosse verificato un innesco automatico o umano del sistema del pannello a scacchi, ma che sarebbe stata svolta un'indagine a riguardo.

Sebastian Vettel però aveva sottolineato che questo fosse il chiaro esempio del motivo per cui solo una vera e propria bandiera a scacchi dovrebbe essere intesa come la fine della gara, perché è il segnale riconosciuto da tutti i piloti.

Nell'ambito della riunione del Consiglio della FIA che si è svolta ieri a Parigi è stato quindi ratificiato il ritorno alla bandiera a scacchi come segnale definitivo che indica la fine della corsa.

Sarà questa quindi a decretare la fine della corsa anche in caso di errori, come un'esposizione anticipata. Il pannello elettronico sarà invece utilizzato come "back-up".