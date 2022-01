F1 | La Alpine A522 sarà presentata il 21 febbraio

Carica lettore audio

Continua ad arricchirsi il calendario delle presentazioni delle monoposto di Formula 1 2022 che daranno il via all’era delle vetture ad effetto suolo. Dopo l’annuncio arrivato poche ore fa della AlphaTauri, che svelerà al mondo la AT03 il giorno di San Valentino, è toccato alla Alpine dichiarare quando cadranno i veli dalla A522.

La monoposto che sarà affidata anche quest’anno a Fernando Alonso ed Esteban Ocon verrà presentata lunedì 21 febbraio. Il team transalpino ha annunciato la data tramite un video condiviso sui propri profili social dove, oltre ad Ocon ed alcune donne e uomini del team, si scorge la figura del direttore tecnico Pat Fry.

Per la Alpine la A522 dovrà rappresentare la vettura del definitivo salto di qualità. Lo scorso anno il team transalpino ha chiuso in quinta posizione nel Costruttori precedendo di appena 13 punti l’AlphaTauri, ma il distacco dalle altre scuderie di metà classifica, McLaren e Ferrari, è stato superiore ai 100 punti.

La Alpine, però, è stato l’unico team insieme alla McLaren ad interrompere il duopolio di vittorie di Red Bull e Mercedes grazie all’inatteso successo di Esteban Ocon giunto al termine di un GP di Ungheria a dir poco caotico.

Il team francese, tuttavia, ha vissuto una pausa invernale decisamente movimentata. Ad metà gennaio è stata comunicata l’interruzione del rapporto con il Direttore Esecutivo Marcin Budkowski, ed a questa decisione ha poi fatto seguito l’addio di Alain Prost.

Il quattro volte campione del mondo, che in Alpine rivestiva il ruolo di consulente, non si nascosto dietro ad un dito quando ha criticato apertamente la gestione del CEO Laurent Rossi facendo capire come l’atmosfera all’interno della squadra sia tutt’altro che serena.

Chi ha dato credito al team è stato Fernando Alonso. Il due volte iridato, che proprio con Alpine è tornato a correre in Formula 1 dopo il tormentato periodo in McLaren, ha manifestato grande fiducia nel lavoro che stanno svolgendo gli ingegneri, soprattutto per quel che riguarda la nuova power unit attesa ad un salto di qualità per colmare il gap dai propulsori di vertice. Soltanto la pista, però, potrà dare gli attesi verdetti.

Team Nome vettura Data di presentazione Mercedes W13 E Performance 18 febbraio Red Bull Racing RB18 ? Ferrari ? 17 febbraio McLaren MCL36 11 febbraio Alpine A522 21 febbraio AlphaTauri AT03 14 febbraio Aston Martin Racing AMR22 10 febbraio Williams Alfa Romeo Racing Haas F1

Monoposto Alpine F1 2022 Photo by: Alpine