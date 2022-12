F1 | Krack già impressionato dall'impatto di Alonso in Aston

Carica lettore audio

Alonso è stato autorizzato dalla Alpine a guidare una Aston Martin AMR22 senza sponsor nei test che si sono svolti sul tracciato di Abu Dhabi a fine stagione, concedendo così allo spagnolo un vantaggio per conoscere la sua nuova squadra.

Alonso, inoltre, potrebbe avere altre occasioni di girare con la vettura 2022 quando Pirelli inizierà il programma di test per gli pneumatici 2024 nel nuovo anno.

"È stato molto, molto impressionante per l'efficienza della trasmissione dei messaggi", ha detto Mike Krack parlando della prima uscita del due volte iridato ad Abu Dhabi.

"È stato sempre diretto al punto, molto aperto e trasparente. Siamo molto soddisfatti di come è andata la giornata".

Alla domanda di un confronto tra Alonso e il suo predecessore Sebastian Vettel, Krack ha detto: "Sono diversi perché hanno background diversi. Uno è latino, l'altro è tedesco e questo fa una grande differenza, na ciò che hanno in comune è l'attenzione, la volontà di migliorare e di progredire. Ci sono alcune somiglianze, ma anche alcune differenze".

Krack ha poi voluto evidenziare come sia già evidente che Alonso sarà un motivatore per la squadra.

"Quando parlo di Fernando penso sempre a quella immagine del Gran Premio del Messico, alla sua frustrazione per non essere arrivato settimo. Questo è un esempio di dedizione e motivazione”.

"Se hai qualcuno con questa passione e questa voglia di vincere, allora non potrà che avere un impatto sulla squadra. Lo abbiamo visto chiaramente: tutti erano davvero felici di avere questo ragazzo in macchina”.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Krack ha lasciato intendere che Alonso potrebbe rimanere in Aston Martin anche dopo il suo ritiro da pilota di F1.

"Abbiamo già avuto delle ottime conversazioni con lui. A mio parere, il nostro rapporto potrà proseguire nel tempo. Fernando si è unito a noi come parte integrante della squadra e dobbiamo vedere come si svilupperà la situazione. Ma credo che possa avere un ruolo importante nel futuro del team".

Il direttore tecnico dell'Aston Martin, Dan Fallows, è d'accordo sul fatto che Alonso possa dare un contributo significativo per far progredire la squadra.

"Da un punto di vista tecnico è importante avere piloti in grado di dare un buon feedback", ha detto Fallows.

"Non dico un feedback positivo, perché non è sempre così, ma un buon feedback e la capacità di descrivere come si sente in macchina è un elemento molto importante per noi".

"Siamo molto fortunati perché anche Lance è molto bravo in questo senso. Non credo che la partenza di Seb ci abbia fatto perdere qualcosa di particolare, ma vogliamo produrre una vettura significativamente migliore per il prossimo anno. Vogliamo vedere questo progresso”.