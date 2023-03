F1 | Krack: "Bello sognare, ma il distacco da Red Bull è ampio"

Carica lettore audio

Dopo un brutto primo giro, dove era stato toccato dal proprio compagno di squadra, Alonso ha poi recuperato fino al terzo posto, aiutato dal ritiro di Charles Leclerc.

Tuttavia, lo spagnolo ha chiuso a 38 secondi dal vincitore Max Verstappen, distacco che non è aumentato in maniera particolare nell’ultima della gara.

Lo stesso Alonso ritiene che, con una partenza migliore e senza dover lottare contro altre vetture, avrebbe potuto ridurre il ritardo a soli 20 secondi, ma questo non tiene conto di quanto la Red Bull avrebbe potuto incrementare ulteriormente il suo passo.

"Credo che il distacco sia ancora notevole. Non sappiamo quanto la Red Bull abbia dovuto gestire e quanto abbia fatto. Credo che per loro sia stato abbastanza comodo montare le gomme obbligatorie e gestire la corsa con serenità fino al traguardo”, ha detto Krack dopo la corsa.

"Quindi penso che ora abbiamo ottenuto un buon risultato, abbiamo migliorato la nostra vettura. Ma stiamo lottando con squadre che sono abituate a guidare davanti, sono abituate a uno sviluppo ad alta intensità. Quindi penso che dobbiamo essere rispettosi e umili, e vedere come la situazione andrà avanti".

In merito alla possibilità che la squadra possa puntare regolarmente al podio, ha aggiunto: "Non dobbiamo lasciarci prendere dall’entusiasmo e sognare subito il podio. Sapevamo di non essere male. Sapevamo di avere un buon passo di gara.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 Photo by: Erik Junius

"Ma tante cose potevano andare storte. Dopo due giri, ad essere onesti, non stavo sognando il podio. Quindi bisogna vedere come si svolge la gara e concentrarsi sul proprio lavoro. E poi c'è stato il ritiro di Charles, che non va dimenticato.”

"Tutto sommato, quindi, credo che si possa sognare il podio. Ma non bisogna crederci [preventivamente]".

Krack ha affermato che la squadra è in grado di sfruttare appieno una vettura più competitiva, nonostante la mancanza di esperienza recente nella lotta al vertice.

"Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando del Team Silverstone", ha detto. "Il Team Silverstone è una squadra molto esperta, con un sacco di persone fantastiche che hanno fanno questo lavoro da anni. Penso che oggi lo abbiamo visto chiaramente, con la strategia di gara.”

"Il team non si è fatto prendere la mano fermandosi prima, cercando di fare un undercut, ma attenendosi al suo piano, e il vantaggio di gomme che si è creato credo sia stato utile anche per aiutare a completare i sorpassi. Quindi credo che continueremo a cercare di fare del nostro meglio".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alla domanda su dove si possa migliorare la AMR23 ha risposto: "Dobbiamo prima analizzarla. È stato un primo weekend molto intenso, ora abbiamo riferimenti migliori di quelli che avevamo prima del weekend.”

"Quindi penso che dobbiamo sederci e analizzare bene. Dove sono i nostri punti di forza? Dove sono i punti deboli? E poi, come sempre, lavorare su quelle debolezze".

"Volevamo fare un passo avanti, non abbiamo detto che vogliamo battere la Red Bull. Teniamo i piedi per terra.”

"Lavoriamo sodo, perché potrebbe essere che a Jeddah potremmo essere quarti o quinti o sesti o giù di lì, in termini di classifica. Quindi penso che ci godremo la giornata di oggi e continueremo a vedere come andrà a finire".

Krack ha anche elogiato la gara di Alonso, dopo aver usato la parola "wow" per descrivere lo spagnolo all'inizio del weekend: "Penso che sia la descrizione giusta, 'wow' in ogni aspetto, in termini di velocità, in termini di come sta spingendo il team e in macchina, come ha tutto sul radar. È incredibile.”