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F1 | “Kimi è un talento generazionale. Ha qualcosa che solo i grandi hanno”: il trionfo di Antonelli visto da Bono

Ci sono giornate indimenticabili, come la vittoria del primo titolo di Antonelli. A raccontarlo è anche chi ha vissuto proprio al suo fianco questa stagione, l'ingegnere di pista Peter "Bono" Bonnington, che rivede in Kimi un talento generazionale con quella quella velocità pura da fuoriclasse che lo accomuna ai grandi Campioni della F1.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 3 nov 2026, 10:55

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Peter Bonnington

Foto di: Mercedes AMG

Ventiquattro ore per realizzare che è tutto vero, che non è più un sogno, ma la realtà. Dopo la vittoria del titolo mondiale con tutti i dovuti festeggiamenti per un traguardo così prestigioso, questo è il giorno dove le emozioni lasciano spazio alle parole di chi ha potuto toccare e vivere la crescita di un diamante grezzo accompagnandolo nel percorso che lo ha portato sul tetto del mondo.

Sin dai kart si era compreso che ci fosse qualcosa di speciale, come quando Gwen Lagrue, responsabile del settore giovani Mercedes, decise di fare una scommessa su un giovane che non era ancora salito su una monoposto. Passo dopo passo, categoria dopo categoria, Kimi è arrivato fino alla Formula 2, l’anno più difficile nelle serie propedeutiche, ma anche la stagione che l’ha destinato a qualcosa di più.

Non è un mistero che ormai da diverso tempo i team guardino ai risultati della Formula 2 con un occhio diverso, perché più che vincere il titolo, conta quello che accade dietro le quinte, quando i giovani piloti salgono sulle vetture per i test TPC e fanno emergere le loro qualità, la loro velocità, come un diamante grezzo che deve posso essere lavorato per diventare splendente.

Il primo test TPC di Antonelli con la Mercedes

Foto di: Mercedes AMG

Ad accompagnarlo in quel percorso è stato colui che ieri per primo via radio sotto la bandiera a scacchi ha urlato a pieni polmoni quel “Get in there, Kimi. Sei Campione del mondo”, ossia il suo ingegnere di pista, Peter Bonnington. “Sono solo una parte di questo capitolo. Ovviamente c'è stato tutto il lavoro del TPC con lui, la Formula 2, il karting, quindi ci sono state tantissime persone coinvolte nel suo percorso”, ha raccontato a Sky il britannico, che nella sua lunga carriera ha visto tanti campioni.

Già nei primi test TPC con la Mercedes si era intravista quella velocità che ha convinto soprattutto Toto Wolff a dargli una chance, raccogliendo anche un’eredità pesante come quella di chi la storia la aveva già scritta, quella di Lewis Hamilton. “Credo che l'espressione 'diamante grezzo' descriva perfettamente ciò che avevo visto fin dall'inizio nei test TPC. C'era un diamante grezzo, ma era davvero molto grezzo”.

“Sai, dimostrarlo su una vettura di Formula 2 va bene, ma credo che per capire davvero se un pilota può fare il salto successivo sia necessario portarlo al livello seguente, dove può sperimentare la potenza e il carico aerodinamico di una F1. E lui ci è riuscito. Ho pensato: okay, è un diamante grezzo, ma ci sarà ancora tanto lavoro da fare. Non mi aspettavo però che tutto accadesse così in fretta”, ha detto “Bono”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Pensavo che ci sarebbero voluti alcuni anni. Ovviamente aveva al suo fianco un compagno di squadra eccezionale come George [Russell], un pilota molto forte dal quale poter imparare. Ma arrivando a quest'anno abbiamo visto alcune prestazioni davvero straordinarie e credo che, una volta iniziata la stagione europea, abbia pensato: forse sì, forse è possibile”.

C’è stata infatti una fase del campionato in cui da un sogno, quel pensiero del titolo è diventato sempre più concreto. Mentre George Russell faticava a trovare la strada, al contrario Antonelli è diventato il faro della Mercedes, non solo vincendo, ma portandola in alto la W17 anche quando i weekend si sono fatti progressivamente più complessi.

Durante le tappe europee, Kimi ha dimostrato quella velocità e quella costanza che sono poi diventate le basi per la vittoria del titolo iridato, come a Monaco o Monza, vittorie che si possono rileggere con gli occhi di chi quella storia l’ha vissuta mentre veniva scritta. Tanti che hanno lavorato con Kimi lo hanno raccontato come un pilota di apprendere rapidamente come migliorarsi, di imparare dagli errori.

Peter Bonnington, Mercedes AMG Petronas F1 Team, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

In poco più di un anno, le lacrime di tristezza a Spa sono diventate lacrime di gioia in Messico, perché in questi sedici mesi Antonelli ha saputo rialzarsi dai momenti difficili e trovare la strada già sul finale dello scorso campionato: “Lui è come una spugna: riesce ad assorbire tutte le informazioni che gli vengono date e questa è una delle qualità sue qualità, imparare in fretta. La questo la prima stagione è stata di apprendimento, mentre questo è stato l'anno dell'esecuzione”, ha aggiunto Bono.

Con la vittoria di questo mondiale, Bonnington ha accompagnato ben tre piloti alla vittoria dell’iride: dal trionfo nel 2009 con Jenson Button alle pagine di storia scritte insieme a Lewis Hamilton. Vittorie a cui vanno aggiunti anche gli anni vissuti con Michael Schumacher nello stint in Mercedes, dove il tedesco ha portato il suo metodo di lavoro aiutando a gettare le basi per i successi del futuro.

Si può dire che il britannico abbia visto e lavorato con dei Campioni, con alcuni dei piloti più grandi della storia di questo sport e rivedere in Antonelli proprio quei tratti, quello di un giovane che ha già scritto la storia, ma che in futuro diventerà anche Leggenda: “Credo che si usi spesso l'espressione 'talento generazionale' e, a mio avviso, lui è il prossimo talento generazionale”.

“Per anni ho creduto nella regola delle 10.000 ore. L'ho detto tantissime volte: ero convinto che fosse davvero così. Poi però ho avuto modo di osservare la grandezza da vicino e ho capito che il talento puro esiste davvero. È quel paio di decimi al giro che non puoi imparare semplicemente continuando a girare e accumulare esperienza. O ce l'hai oppure no. E lui ce l'ha, come Lewis e Michael”.

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