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F1 | Mercedes su un altro pianeta: cosa le sta rendendo imprendibili in Qatar
Le Mercedes, soprattutto con Antonelli, hanno inflitto distacchi importanti a tutti i rivali nei primi 2 turni di prove libere del GP del Qatar. Bradley Lord, vice team principal della Mercedes, spiega cosa abbia funzionato bene.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 27 nov 2026, 19:10
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Per Andrea Kimi Antonelli quello di Lusail è stato un venerdì da dominatore. Solo il compagno di squadra George Russell è riuscito a firmare tempi più vicini ai suoi ma sia nelle Libere 1 che nel turno successivo il nuovo campione del mondo di Formula 1 ha dettato legge e lo ha fatto sfruttando molto bene due set di mescole Medium, che in Qatar sono le C2.
Su una pista piena di curvoni veloci - lo aveva già mostrato a Silverstone e a Suzuka - Antonelli sembra poter dare il meglio di sé, abbinato alle caratterostiche e alle qualità della W17, la monoposto che complessivamente si è rivelata la migliore per tutto l'arco della stagione, e non solo a sprazzi.
"Mi sono trovato bene. Penso che la macchina si sia dimostrata complessivamente molto competitiva, anche se c'è ancora tanto lavoro da fare. Tutto sommato, credo che possiamo essere soddisfatti della giornata", ha detto Kimi al termine del venerdì in Qatar.
"Abbiamo raccolto molti dati e acquisito una buona comprensione della vettura. Ora dobbiamo lavorare durante la notte per tornare in pista, si spera, con alcune modifiche che possano migliorarla ulteriormente. Per quanto mi riguarda, cercherò di capire cosa posso fare meglio ed essere pronto per domani".
Un aspetto che di certo dovrà essere tenuto in considerazione è legato alla pressione delle gomme e l'elevato consumo dell'anteriore sinistra. Pirelli, forte dell'esperienza del passato, aveva già indicato questa criticità, ma i team dovranno essere bravi a trovare una soluzione per gestirla al meglio e farla durare più a lungo possibile.
"Le pressioni delle gomme sono molto alte. Vedremo se domani verranno aumentate ulteriormente. Speriamo di no. Sicuramente, però, l'anteriore sinistra è la gomma che soffre maggiormente in pista ed è davvero facile consumarla completamente".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"Dobbiamo quindi prestare molta attenzione a questo aspetto e cercare anche di trovare il giusto compromesso in vista della gara. Credo, inoltre, che le qualifiche di domani saranno molto importanti: sarà fondamentale conquistare una posizione il più possibile avanzata per avere maggiori possibilità di vincere la gara".
A dare un quadro più chiaro del perché le W17 si siano rivelate così competitive a Lusail è stato Bradley Lord. Il vice team principal della Mercedes ha messo in mostra gli aspetti principali che hanno portato al risultato di oggi.
"Credo che si veda come siamo competitivi sia nei tratti ad alta velocità sia in quelli a bassa velocità. Uno dei dubbi che avevamo riguardava proprio il rendimento alle basse velocità con il nuovo aggiornamento. Ovviamente, questo circuito favorisce maggiormente le velocità medie e alte, un ambito nel quale sappiamo di aver fatto sicuramente dei progressi".
"Stiamo quindi riuscendo a sfruttare al meglio questi miglioramenti e speriamo che i risultati siano anche il riflesso del lavoro di comprensione che stiamo portando avanti per ottenere il massimo dalla vettura con questo pacchetto".
"Per ora, quindi, il bilancio è decisamente positivo, ma sono sicuro che gli altri team lavoreranno duramente durante la notte per ridurre il distacco che abbiamo mostrato oggi".
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