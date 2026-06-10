F1 | Kimi Antonelli esclusivo: "L'obiettivo è vincere gare e titolo. Ma oggi sono l'outsider e non mi dispiace"

A dodici mesi di distanza sembra quasi un'altra vita. Dopo i primi sei weekend di gara della stagione, Kimi Antonelli non è solo il leader del Mondiale, forte di una striscia di cinque vittorie consecutive. È l’uomo copertina della Formula 1, una posizione conquistata grazie a una serie di risultati che hanno sorpreso anche chi lo considerava uno dei talenti più promettenti della sua generazione.

Per spiegare il presente Kimi guarda indietro. Lo fa ricordando l'estate del 2025, quando una sequenza di risultati inferiori alle aspettative e le indiscrezioni sul suo futuro avevano iniziato a incrinare certezze che sembravano granitiche. Il pilota Mercedes individua nel weekend di Spa-Francorchamps il punto più basso di quella fase, un momento in cui il futuro appariva molto meno chiaro di quanto non sia oggi. È anche da quel passaggio che nasce la serenità con cui sta affrontando la stagione attuale.

Pur guidando la classifica iridata, Antonelli continua a ragionare gara dopo gara, senza lasciarsi distrarre dai primi giochi psicologici tra contendenti al titolo o da una pressione che, almeno all'esterno, sembra non sfiorarlo. Nel dialogo con Motorsport.com il pilota bolognese racconta come è cambiato il suo approccio alla Formula 1, il rapporto sempre più stretto costruito con gli ingegneri Mercedes e la consapevolezza acquisita dopo aver superato il momento più difficile della sua giovane carriera.

Come si vive da leader del Mondiale?

"Sotto certi aspetti la vita è più incasinata, ma allo stesso tempo mi sento più tranquillo, più in pace con me stesso. Sto vivendo un momento bellissimo, ma cerco di continuare a vivere la mia vita come sempre, divertendomi il più possibile in tutto ciò che faccio. Poi, ovviamente, in pista cerco di metterci molta grinta e determinazione, ponendomi obiettivi a breve termine. Non voglio pensare al Mondiale o a traguardi che, al momento, sono ancora lontani".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Molti piloti hanno raccontato lo stress che accompagna la lotta per vittorie e titolo. Osservandoti dall'esterno, sembri un'eccezione.

"C'è sempre tensione prima del via di una qualifica o di una gara, ma sono quelle farfalle nello stomaco che fanno bene. È importante che sia così, perché significa che ci tieni e che stai dando tutto te stesso. Complessivamente, però, sono molto meno stressato rispetto allo scorso anno. Oggi sento di aver dimostrato qualcosa e di avere un maggior controllo della situazione. So che sarò in Formula 1 anche la prossima stagione, mentre lo scorso anno c'è stato un momento, nel weekend del Gran Premio del Belgio, in cui tutto intorno a me sembrava più buio".

Quanto è stato importante superare un momento difficile come quello vissuto la scorsa estate?

"Ho attraversato un periodo complicato, ma essere riuscito a venirne fuori mi ha reso più forte mentalmente, come pilota ma soprattutto come persona. A un certo punto della stagione le cose in pista non stavano andando come avrei voluto e, in più, iniziavano a circolare voci su un mio possibile passaggio in Alpine o Williams, indiscrezioni che non venivano smentite. In situazioni del genere è inevitabile che nascano dei dubbi, con il rischio di entrare in una spirale negativa".

Torniamo al presente. Quando c'è un weekend libero ti vediamo spesso in pista, ad Imola per il WEC al Mugello per la MotoGP. C'è chi si chiede se non sarebbe meglio restare a casa e staccare completamente.

"Beh, il mio riposo è proprio quello. Stare a casa ogni tanto è bello, ma posso assicurare che per me avere la possibilità di essere presente a questi eventi è tutto tranne che uno stress. È la mia passione, è ciò che mi piace fare. E aggiungo che andare in pista da spettatore, vivere una gara da appassionato, è proprio un modo per staccare la spina. Probabilmente non ci riuscirei restando a casa. Quando avrò queste opportunità continuerò a coglierle. Ovviamente ci sono momenti in cui il riposo diventa prioritario, ma oggi assistere a una gara mi aiuta a ricaricarmi e a prepararmi per il weekend successivo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Nel box Mercedes è cambiato anche l'equilibrio interno. Russell ha già iniziato qualche gioco psicologico per spostare la pressione su di te. Ti colpisce?

"Non è la prima volta che vediamo dei 'mind games'. Si cerca sempre di spostare la pressione sull'avversario di turno, che sia un rivale esterno o il compagno di squadra cambia poco. Ho la fortuna che queste cose mi scivolino addosso. Siamo ancora nel primo terzo della stagione e trovo decisamente prematuro iniziare a parlare della volata mondiale. Sto lavorando gara dopo gara. Certo, a fine weekend do sempre un'occhiata alla classifica, ma subito dopo il pensiero è già alla gara successiva. Quando abbasso la visiera ed entro in pista non penso al campionato. Corro per fare il meglio possibile. E poi, come ho già detto, non avendo ancora vinto nulla non ho nulla da perdere".

Quanto è cresciuto Kimi Antonelli, sul piano tecnico e nel rapporto con gli ingegneri, tra Monaco 2025 e Monaco 2026?

"Moltissimo. Serve tempo per costruire e consolidare certi rapporti, sia con Bono sia con tutti gli altri ingegneri. Probabilmente anche loro hanno avuto bisogno di un po' di tempo per conoscermi, ed è normale. Oggi c'è un rapporto molto forte. Bono ha capito, e continua a capire sempre meglio, quali siano le mie necessità, di cosa ho bisogno e quali siano i dettagli importanti per me. Anche il modo in cui mi pone determinate domande nei momenti critici è un aspetto fondamentale. Il nostro rapporto continua a evolversi perché impariamo costantemente l'uno dall'altro".

Tra gli addetti ai lavori si dice che uno dei tuoi punti di forza sia la gestione della batteria. È il risultato di un lavoro specifico o una naturale conseguenza del tuo stile di guida?

"Durante la pausa invernale abbiamo lavorato molto su questo aspetto ed è un'attività che prosegue ancora oggi. Abbiamo svolto un programma intenso al simulatore, sia per sviluppare la monoposto sia per comprendere al meglio questa power unit e familiarizzare con la gestione della batteria. Gran parte di ciò che riesco a fare oggi nasce proprio dal lavoro di preparazione iniziato lo scorso anno".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Alla vigilia della stagione si pensava che il nuovo regolamento avrebbe imposto una sorta di reset nello stile di guida richiesto ai piloti. Com'è andata nel tuo caso?

"Sotto certi aspetti ho dovuto adattarmi, credo sia stato così per tutti. Però nel mio caso ho trovato subito un buon feeling con la monoposto, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso. Mi sento più in controllo della situazione. Ogni tanto commetto ancora qualche errore, ma nel complesso sono molto più efficace".

Hai costruito un vantaggio importante in classifica. Le aspettative della vigilia sono state superate?

"Direi di sì. Se mi avessero proposto questo scenario prima dell'inizio del campionato avrei firmato subito. È una buona notizia, ma non cambia il mio approccio. Continuo a lavorare cercando di portare avanti questo momento positivo e di alzare l'asticella passo dopo passo. Se hai una macchina competitiva e sei chiamato a massimizzare tutto il potenziale disponibile, è inevitabile il dover puntare a risultati importanti".

Se dovessi giocarti il titolo con George a fine stagione, credi di essere in una posizione migliore dal punto di vista della pressione?

"L'obiettivo è cercare di vincere più gare possibili e, di conseguenza, il campionato. Sono consapevole che opportunità come questa non capitano spesso, ma allo stesso tempo oggi sono l'underdog, ed è una posizione che non mi dispiace. George, alla vigilia della stagione, era indicato da tutti come il grande favorito e credo fosse un pronostico giustificato. Ha tutto il pacchetto necessario, compresa l'esperienza, per puntare al titolo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Mark Thompson / Getty Images

A che punto è invece Kimi Antonelli?

"Credo di poter migliorare ancora sotto molti aspetti. È innegabile che queste vittorie mi abbiano dato molta fiducia, ma allo stesso tempo so di dover continuare a lavorare duramente per sfruttare tutto il mio potenziale. Ed è proprio questo che mi stimola".

Forse è proprio il non sapere dove possa arrivare la tua crescita a preoccupare Russell...

"Non credo che molti si aspettassero un inizio di stagione del genere, considerando che questa è soltanto la mia seconda stagione in Formula 1. È possibile che questo, insieme alla mia giovane età, porti qualcuno a immaginare ulteriori margini di crescita. Forse è anche per questo che George mi considera un avversario da tenere particolarmente d'occhio nella lotta per il Mondiale".

Qual è il complimento che ti ha fatto più piacere ricevere in questi mesi?

"La dedica di Jannik Sinner dopo la mia prima vittoria. Però ho ricevuto tantissimi messaggi bellissimi. Penso a Valentino Rossi, Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Con Bez e Pecco ci sentiamo spesso. È stato speciale perché anch'io sono un loro tifoso. Credo che questo supporto reciproco tra sportivi italiani possa essere un'arma in più. Vedere così tanti atleti italiani ottenere grandi risultati ti dà una carica extra, ti spinge a dare ancora di più e ti trasmette tanta energia positiva in vista della sfida successiva".