F1 | Key: "McLaren nei guai per le modifiche al regolamento"

Carica lettore audio

Da settembre 2022 tutti i team di Formula 1 sono stati costretti a mettere mano ai progetti delle monoposto attuali, già in fase molto avanzata, per le nuove direttive introdotte dalla FIA per cercare di diminuire in maniera drastica la presenza del porpoising.

Sin dai test, quasi tutte le monoposto hanno rilevato passi avanti da questo punto di vista. McLaren, ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi. La MCL60 è in ritardo nello sviluppo aerodinamico e il primo gran premio ha mostrato ulteriori debolezze della monoposto che porta nel nome la celebrazione dei 60 anni dalla fondazione del team.

James Key, direttore tecnico della McLaren, ha cercato di fare il punto della situazione svelando come l'innalzamento del fondo di 15 millimetri imposto dalla FIA abbia giocato un ruolo decisivo nelle difficoltà della nuova monoposto di Woking.

"È successo quando abbiamo fatto il passo del pavimento di 15 mm", ha detto Key.

"Abbiamo concordato tutti che si trattava di una protezione contro il porpoising, cosa molto sensata visto che all'epoca, l'anno scorso, questo era ancora un problema importante. La situazione è migliorata per tutti man mano che le cose sono migliorate nel corso dell'anno".

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sembra una cosa da poco, ma questi fondi sono enormi e incredibilmente sensibili. Guardate quanta deportanza generano, enorme. Quindi, quando l'abbiamo fatto sulla nostra vettura, la perdita è stata molto più consistente del previsto".

"Sembra che abbia influenzato i diversi team in modo diverso. E in una certa misura sembra essere legato alla geometria del bordo del pavimento che si sta utilizzando in quel momento".

Key ha affermato che il cambiamento ha danneggiato maggiormente la McLaren a causa della strada aerodinamica intrapresa con la MCL36 dello scorso anno. Se guardiamo all'anno scorso, si stavano sviluppando due campi, uno in cui eravamo noi e uno in cui probabilmente si trovava la maggior parte dei team", ha spiegato.

"E quando abbiamo fatto quel passo [di 15 mm], per noi è stato un duro colpo. E poi abbiamo cercato di recuperare con quello che sapevamo all'epoca, e questo era probabilmente il periodo di settembre, pensando che non funzionava, che dovevamo cambiare completamente direzione con queste geometrie".

"Si tratta di un grande cambiamento, perché si tratta di progetti molto grandi e complessi.

Quindi credo che la tempistica del regolamento, e il fatto che abbiamo subito un colpo particolarmente forte, e poi che chiaramente non si sarebbe ripreso facilmente, ci ha costretti a cambiare direzione piuttosto tardi".

McLaren ha provato a porre un rimedio con nuove soluzioni da portare in Bahrain, ma queste non sono state né spedite, né tantomeno utilizzate dal team. Key ha spiegato per quale motivo i vertici della squadra britannica abbiano preferito ritardare l'introduzione delle nuove componenti.

"Abbiamo dovuto adottare un approccio completamente diverso in quell'area della vettura [il fondo, ndr]. Ci vuole tempo per sviluppare certe cose. Abbiamo provato a fare in tempo per portare le novità in Bahrain, ma i tempi non erano maturi. Avrebbe forse funzionato un po' meglio, ma con questi nuovi fondi è importante avere stabilità, correlazione di dati e tutto il resto per garantirne il corretto funzionamento. A Sakhir sarebbe stato un po' rischioso".