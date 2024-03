F1 | Jeddah, Libere 1: Verstappen sul giro, Leclerc sul passo

Max Verstappen non ha dato lo strappo nella prima sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita come ci aveva abituato l'anno scorso. Il tre volte campione del mondo è stato il più veloce con la Red Bull RB20 con il tempo di 1'29"659 ottenuto con le gomme soft, una prestazione che però è di 42 millesimi più lenta rispetto alla FP1 dello scorso anno.

Sull'insidioso circuito di Jeddah ci sono otto monoposto racchiuse in mezzo secondo, segno che i gruppo di testa è molto compatto. Alle spalleell'olandese è sbucato Fernando Alonso con l'Aston Martin: l'asturiano è a 186 millesimi dalla vetta con una "verdona" subito a suo agio su un'asfalto molto piatto e liscio. Lo spagnolo ha portato la AMR24 fra le due Red Bull, visto che Sergio Perez è terzo con 1'29"868 a 209 millesimi dal suo capitano.

Dietro rispunta la Mercedes di George Russell decisamente più veloce di Lewis Hamilton solo ottavo. Russell ha trovato un buon bilanciamento, mentre il sette volte campione del mondo si è lamentato del "pompaggio" nel posteriore per un assetto troppo rigido.

Le Ferrari non si sono esposte nel giro secco con Charles Leclerc quinto e Carlos Sainz sesto. Lo spagnolo è sceso in pista sebbene fosse debilitato da un problema allo stomaco che lo ha tenuto in albergo fino a poco prima di salire sulla SF-24, tant'è che era stato messo in pre-allarme il pilota di riserva, Oliver Bearman.

Leclerc è il primo pilota a non aver sfondato il muro dell'1'30, ma il distacco di 371 millesimi da Verstappen non deve proeoccupare perché la squadra di Maranello ha svolto delle prove aerodinamiche, girando ancora con le ali del Bahrain. La rossa, però, ha tratto una positiva indicazione dal mini lomg run svolto prima della bandiera a scacchi: Leclerc, infatti, è risultato più veloce di Verstappen, dando la sensazione che con la mescola hard la SF-24 possa essere competitiva.

La McLaren non sembra ancora a suo agio in configurazione da qualifica: Lando Norris è settimo davanti a Lewis Hamilto, ma paga mezzo secondo, mentre Oscar Piastri ha dedicato maggiore attenzione a raccogliere informazioni per la gara: l'australiano è solo 15esimo, ma ha svolto 7 tornate di long run con le hard mentre Norris ha lavorato sulle medie.

La top 10 è completata da Lance Stroll con la seconda Aston Martin e da Alexander Albon con la Williams. Il canadese a metà turno è stato costretto ad una lunga sosta dopo aver toccato con l'anteriore sinistra il muretto all'interno in un tratto di alta velocità: l'impatto non è stato devastante, tanto che i meccanici sono riusciti a fare la riparazione per rimandarlo in pista.

Se Albon ha portato la FW46 al decimo posto, Logans Sargeant si è arrampicato in 14esima piazza. Positiva la qualifica di Valtteri Bottas con la Sauber, mentre non ha imptressionato Guanyu Zhou solo 18esimo con l'altra C44.

Attenzione alla prestazione di Daniel Riccardo con la Racing Bulls: l'australiano è 12esimo ma non ha mai montato le gomme rosse, per cui non deve sorprendere il suo tempo di 1'30"917 ottenuto con le gialle proprio come Yuki Tsunoda che si è dedicato a un long run di 12 giri con la hard e ha concluso 16esimo.

Con la disastrosa Alpine Esteban Ocon ha messo nel carniere un onorevolissimo 13esimo posto, con Pierre Gasly solo 17esimo. Chiudono la lista Nico Hulkenberg e Kevin Magnusse con le Haas: la squadra americana, come in Bahrain, non ha cercato il giro secco, ma ha pensato alla durata della gara.